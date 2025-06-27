Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

Вы узнаете:
- Как бензин А-92 влияет на авто
- Можно ли им заправлять автомобиль
Цены на топливо на АЗС стремительно растут, поэтому многие водители ищут способы сэкономить. Так, многие люди прибегают к использованию низкооктанового бензина, который традиционно стоит дешевле.
Главред решил разобраться, можно ли заправлять автомобиль бензином А-92.
Что произойдет, если заправить автомобиль бензином А-92
Механик одного из киевских СТО в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что в двигателях, которые разработаны для работы на высокооктановом бензине, топливо марки А-92 ведет себя непредсказуемо.
"При длительном использовании оно оставляет углеродистые отложения на стенках цилиндров и поршнях, что нарушает герметичность и блокирует нормальную работу мотора. В результате мощность установки сокращается, а расход топлива растет", - подчеркнул эксперт.
Также отмечается, большую опасность представляет и детонация, характерная для низкооктанового бензина. Из-за этого владелец авто может столкнуться с необходимостью проведения капитального ремонта.
Можно ли экономить на топливе для авто
Механик отметил, что использование дешевого низкооктанового бензина увеличивает расход топлива на 15-20% и ухудшает динамику.
Поэтому лучше всего использовать в своем автомобиле именно тот вид топлива, который рекомендует производитель.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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