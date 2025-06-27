Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

Экономия на топливе для автомобиля может влететь в копеечку.

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Можно ли заменить бензин А-95 на А-92 / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как бензин А-92 влияет на авто

Можно ли им заправлять автомобиль

Цены на топливо на АЗС стремительно растут, поэтому многие водители ищут способы сэкономить. Так, многие люди прибегают к использованию низкооктанового бензина, который традиционно стоит дешевле.

Главред решил разобраться, можно ли заправлять автомобиль бензином А-92.

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Что произойдет, если заправить автомобиль бензином А-92

Механик одного из киевских СТО в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что в двигателях, которые разработаны для работы на высокооктановом бензине, топливо марки А-92 ведет себя непредсказуемо.

"При длительном использовании оно оставляет углеродистые отложения на стенках цилиндров и поршнях, что нарушает герметичность и блокирует нормальную работу мотора. В результате мощность установки сокращается, а расход топлива растет", - подчеркнул эксперт.

Также отмечается, большую опасность представляет и детонация, характерная для низкооктанового бензина. Из-за этого владелец авто может столкнуться с необходимостью проведения капитального ремонта.

Можно ли экономить на топливе для авто

Механик отметил, что использование дешевого низкооктанового бензина увеличивает расход топлива на 15-20% и ухудшает динамику.

Поэтому лучше всего использовать в своем автомобиле именно тот вид топлива, который рекомендует производитель.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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