Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Штраф светит не всегда: можно ли ехать прямо, если горит стрелка светофора

Мария Николишин
28 июня 2025, 05:30
26
Стрелки на светофоре бывают двух видов.
Штраф светит не всегда: можно ли ехать прямо, если горит стрелка светофора
Можно ли игнорировать зеленую стрелку светофора / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что делать, если вы заехали под стрелку светофора, а нужно ехать прямо
  • Обязательно ли поворачивать на зеленую стрелку светофора

Светофоры бывают разными, в частности, на некоторых можно увидеть зеленую стрелку направо. Она бывает просто металлической, или же светиться.

Главред решил разобраться, можно ли не поворачивать на зеленую стрелку, которая светится.

видео дня

Что означает зеленая стрелка на светофоре, которая светится

Часто водители нечаянно попадают в крайний правый ряд с зеленой стрелкой справа, которая часто обязывает повернуть направо, хотя им нужно ехать прямо, пишет vnedorozhnik.net.

светофор
Зеленая стрелка светофора / фото: ua.depositphotos.com

Чтобы избежать штрафа, который составляет 510 гривен, нужно внимательно оценить дорожные знаки и разметку. Нередко бывает, что с крайней правой полосы разрешено как поворот направо, так и движение прямо. В таком случае даже если горит зеленая стрелка, вы можете спокойно ждать основной зеленый сигнал светофора.

В ситуации, когда дорожный знак или разметка разрешают только поворот направо, есть несколько вариантов действий, чтобы избежать нарушения ПДД и штрафа:

  • повернуть направо, как того требуют знаки и разметка;
  • найти безопасное место для разворота или объезда, чтобы вернуться на свой маршрут без нарушений.
Штраф светит не всегда: можно ли ехать прямо, если горит стрелка светофора
Где водителям запрещено парковаться / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что за ресурс - vnedorozhnik.net?

vnedorozhnik.net - это украинский информационный ресурс, который специализируется на темах, связанных с дорожным движением, автомобилями и безопасностью на дорогах. На сайте публикуются статьи, новости, советы и разъяснения относительно правил дорожного движения, штрафов, технического состояния автомобилей и других аспектов, важных для водителей и автовладельцев

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф авто светофор автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Хитрый план Трампа: что будет с помощью Украине и к чему готовиться

Хитрый план Трампа: что будет с помощью Украине и к чему готовиться

06:37Мнения
Кабмин назначил нового главу Института национальной памяти - кто им стал

Кабмин назначил нового главу Института национальной памяти - кто им стал

00:11Украина
Пылают многоэтажки: Россия ударила по Одессе

Пылают многоэтажки: Россия ударила по Одессе

00:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Загадка для людей с высоким IQ: где 3 различия между девушками с вентилятором

Загадка для людей с высоким IQ: где 3 различия между девушками с вентилятором

Рыдала: предательница Тодоренко узнала пол будущего ребенка

Рыдала: предательница Тодоренко узнала пол будущего ребенка

На фронте складывается очень плохая ситуация: в Третьей штурмовой забили тревогу

На фронте складывается очень плохая ситуация: в Третьей штурмовой забили тревогу

Китайский гороскоп на завтра 28 июня: Змеям - стресс, Кроликам - забота

Китайский гороскоп на завтра 28 июня: Змеям - стресс, Кроликам - забота

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара

Последние новости

06:37

Хитрый план Трампа: что будет с помощью Украине и к чему готовиться

06:10

Саммит НАТО: итоги для Украинымнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с наручными часами за 19 секунд

05:30

Штраф светит не всегда: можно ли ехать прямо, если горит стрелка светофора

04:35

Почему мы говорим "розарій", если там растут "троянди": учитель удивила объяснениемВидео

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
03:30

Операция в Беларуси или зачистка "ПМР": неожиданный прогноз нового плана для ВСУВидео

03:00

Скрытый "подарок" от полиции: как видеорегистратор может привести к штрафу

02:30

Цены попрут вверх: какие товары могут подорожать в Украине из-за стоимости нефти

01:43

4 знака зодиака, которые в июле начнут новый этап жизни

Реклама
01:30

Самые романтичные и верные: 4 даты рождения, которые приносят счастье в любви

00:13

Пропасть: эксперты сравнили цены на малину в Украине и Сербии

00:11

Кабмин назначил нового главу Института национальной памяти - кто им стал

00:01

Одного сына потерял: путинист Басков готовится стать отцом

00:01

Пылают многоэтажки: Россия ударила по Одессе

27 июня, пятница
23:14

В Европе введут обязательные работы для беженцев: за отказ будут наказывать

22:48

Бросок, заставивший заговорить мир: как украинский атлет стал главной звездой чемпионатаВидео

22:27

"Для защиты городов": Зеленский провел "технологическую" Ставку, что решили

22:25

Сердючку передумали наказывать за русский язык: языковой омбудсмен назвал причину

21:35

Названы 100 лучших фильмов XXI века: какие ленты попали в перечень

21:32

Свадьбу переносили из-за Путина: сын больного Кадырова женится

Реклама
21:30

Исследование насторожило: какую цену готов заплатить ИИ, чтобы не быть отключенным

20:51

Счета за свет уменьшатся на 40%: какие настройки нужно изменить в стиралке

20:25

Пойдут ли россияне на Чернигов по аналогии с Сумами: эксперт удивил ответомВидео

20:25

Больше, чем легенда: что скрывает таинственная фигура казака МамаяВидео

20:14

ВСУ уничтожили на аэродроме в Волгоградской области два Су-34

19:58

Можно ли христианам носить вышиванку: священник заявил о "перечеркивании веры"Видео

19:58

Сопротивлялся и травмировал правоохранителя: друг Назария Гусакова задержан, детали

19:39

Киевляне могут получать 20 тыс грн на оплату аренды жилья из-за атак РФ

19:35

"Вот такая защита ваших денег": у клиентов ПриватБанка исчезают средства

19:31

Зеленский поручил увеличить выплаты военным: когда и кому поднимут зарплаты

19:10

Как Трамп потерялся между Нетаньяху и Путиныммнение

19:04

Ключ к сладким плодам: простой ингредиент меняет правила игры для вашего перцаВидео

18:50

Есть нюанс: Путин высказался о третьем раунде переговоров с Украиной

18:46

Как отмыть кухню от жира - простые средства без вреда для мебели

18:33

Демографическая катастрофа: депутаты Ивано-Франковска просят запретить аборты

18:32

Вводит водителей в ступор: для чего нужен синий дорожный знак в форме буквы ТВидео

18:29

Какой камень приносит счастье каждому знаку зодиака: как выбрать свой амулет

18:16

На фронте складывается очень плохая ситуация: в Третьей штурмовой забили тревогу

18:11

Над дочерью Киркорова снова издеваются в сети: она не выдержала

17:44

Мама-дизайнер: взрослая дочь Кошевого покрасовалась в смелом вечернем платье

Реклама
17:42

Читать их никто и не думал: раскрыт секрет больших шкафов с книгами в СССРВидео

17:35

На Netflix вышел финал "Игры в кальмара-3" - как посмотреть сериал в Украине

17:34

Как одеться на похороны женщине - гид по этикету и уважению

17:34

Перемирия не будет: Коваленко рассекретил главную задачу ВСУ на 2025 год

17:20

Чтобы не было каши с мошками: как сохранить фрукты свежими надолго

17:18

Возможно ли прекращение огня в Украине до конца 2025 года: в ЕС дали ответ

17:06

Погода диктует свои условия: почему популярная ягода резко подешевела и какая цена сейчас

16:48

Что подарить бабушке на день рождения - идеи с любовью и смыслом

16:43

Тест на характер по форме большого пальца: какие ваши сильные и слабые стороны

16:39

"Вершина надежности": автомеханик назвал "вечный" подержанный автомобиль

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять