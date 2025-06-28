Штраф светит не всегда: можно ли ехать прямо, если горит стрелка светофора

Стрелки на светофоре бывают двух видов.

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Можно ли игнорировать зеленую стрелку светофора / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что делать, если вы заехали под стрелку светофора, а нужно ехать прямо

Обязательно ли поворачивать на зеленую стрелку светофора

Светофоры бывают разными, в частности, на некоторых можно увидеть зеленую стрелку направо. Она бывает просто металлической, или же светиться.

Главред решил разобраться, можно ли не поворачивать на зеленую стрелку, которая светится.

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Что означает зеленая стрелка на светофоре, которая светится

Часто водители нечаянно попадают в крайний правый ряд с зеленой стрелкой справа, которая часто обязывает повернуть направо, хотя им нужно ехать прямо, пишет vnedorozhnik.net.

Зеленая стрелка светофора / фото: ua.depositphotos.com

Чтобы избежать штрафа, который составляет 510 гривен, нужно внимательно оценить дорожные знаки и разметку. Нередко бывает, что с крайней правой полосы разрешено как поворот направо, так и движение прямо. В таком случае даже если горит зеленая стрелка, вы можете спокойно ждать основной зеленый сигнал светофора.

В ситуации, когда дорожный знак или разметка разрешают только поворот направо, есть несколько вариантов действий, чтобы избежать нарушения ПДД и штрафа:

повернуть направо, как того требуют знаки и разметка;

найти безопасное место для разворота или объезда, чтобы вернуться на свой маршрут без нарушений.

Где водителям запрещено парковаться / Инфографика: Главред

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