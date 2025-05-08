Догадываются единицы: что означает странный красный крест на светофоре

Этот сигнал может сбить с толку даже опытных водителей.

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Когда устанавливают светофор с красным плюсом / Коллаж: Главред, фото pixabay, Auto Swiat

Вы узнаете:

Что означает красный плюс на светофорах

Где обычно его устанавливают

О принципе работы светофора знают даже школьники. Однако, на дороге можно встретить сигнал, который собьет с толку даже опытных водителей - это красный плюс, изображенный на некоторых светофорах. Главред решил разобраться, где именно устанавливают этот, на первый взгляд, непривычный сигнал и что он на самом деле означает.

Красный, желтый, зеленый - нет ничего сложного. Иногда в Украине можно встретить еще стрелки в дополнительных секциях светофоров.

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Однако в других странах есть сигналы, которые могут запутать даже водителей с опытом. Примером является светофор с красным знаком "плюс", который встречается, например, в Париже, и называется "греческий крест".

Как сообщает Auto Swiat, основная функция сигнала - информировать водителей, которые собираются совершить левый поворот на перекрестке.

Например, если красный плюс светится - это означает, что встречное движение заблокировано красным светом. Водитель может поворачивать налево без риска столкновения. В случае выключения сигнала водители должны помнить, что навстречу могут ехать другие автомобили, поэтому поворачивать нужно очень осторожно.

Обычно "греческий крест" можно встретить в странах Европы с большой транспортной загруженностью. Соответствующий знак помогает избегать пробок в пиковые часы движения.

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Как выглядел самый первый светофор? Светофор управлялся вручную и имел две семафорные стрелки: поднятые горизонтально означали сигнал "стоп", а опущенные под углом в 45° - движение с осторожностью. В темное время суток использовали вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавали, соответственно, сигналы красного и зеленого цветов.

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