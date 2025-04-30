Изумрудные светофоры и не только, что изменится на дорогах с мая: подробности

Читайте в материале:
- Почему меняют цвет светофоров
- Какие нововведения появятся на дорогах
- Когда начнут замену светофоров
С 1 мая 2025 года в Украине вступает в силу обновленный национальный стандарт для дорожных светофоров. Согласно ему, привычный зеленый сигнал сменится на изумрудный, а также появится ряд нововведений, направленных на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов.
Как указано в официальном документе:
"Принять национальный стандарт с предоставлением в силу с 01 мая 2025 года - ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия" (на замену ДСТУ 4092-2002)".
Изумрудный цвет линз постепенно заменит нынешний зеленый, однако изменения не будут мгновенными. Новый тип сигналов будут устанавливать во время плановых ремонтов или замены поврежденных светофоров - например, с трещинами или выгоревшими линзами.
Другие нововведения
- Шевронные стрелки на линзах - для улучшения видимости как водителям, так и пешеходам.
- Велосипедные светофоры - со специальными пиктограммами велосипеда. Их диаметр составит 100 мм для дорожек и 200 мм для светофоров над проезжей частью.
- Совместные вело-пешеходные светофоры - с новыми функциями безопасности.
- Таймеры обратного отсчета - на всех типах светофоров, включая велосипедные.
- Кнопки вызова сигнала и звуковое оповещение - для людей с нарушениями зрения или другими ограниченными возможностями.
Эти изменения направлены на то, чтобы сделать дорожное движение более безопасным и доступным для всех - особенно для велосипедистов и людей с инвалидностью.
Больше новостей для автомобилистов
Как ранее сообщал Главред, стоимость бензина и дизтоплива на АЗС в последнее время снижается, что связано со снижением цен на нефть с 82 до 70 долларов за баррель. Эксперт Сергей Куюн отметил, что ситуация на рынке будет зависеть от мировых цен на нефть и колебаний курса гривны.
Кроме того, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.
Также известный автомеханик Скотти Килмер поделился советами по правильной парковке автомобиля и рассказал, какие места могут оказаться наиболее опасными.
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Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
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