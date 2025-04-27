Почему полицейские просят водителей показать язык: ответ удивит

Вы узнаете:
- Почему работники полиции могут проверять язык водителя
- Можно ли отказаться выполнять эту просьбу
Во время контроля за дорожным движением полиция прибегает к различным способам выявления нарушителей ПДД.
В частности, при остановке авто, за рулем которого потенциально может находиться водитель в состоянии алкогольного опьянения, патрульные могут попытаться распознать эти признаки, не прибегая к использованию алкотестера, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.
Так, работники полиции могут попросить водителя показать язык.
Отмечается, что налет на языке может указывать на употребление запрещенных веществ, а запах изо рта - на наличие алкоголя в организме.
Стоит добавить, что в законодательстве, регламентирующем действия полиции, о "проверке языка" ничего не сказано. Полицейские не являются медработниками и не могут определять по этим признакам состояние водителя. Поэтому человек может отказаться выполнять эту просьбу полиции без каких-либо последствий.
Кроме того, проверка на содержание алкоголя в организме возможна только с использованием сертифицированного алкотестера в присутствии двух свидетелей.
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