Почему полицейские просят водителей показать язык: ответ удивит

Некоторые работники полиции имеют интересные способы выявления нарушителей.

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Почему полицейские просят водителей показать язык / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему работники полиции могут проверять язык водителя

Можно ли отказаться выполнять эту просьбу

Во время контроля за дорожным движением полиция прибегает к различным способам выявления нарушителей ПДД.

В частности, при остановке авто, за рулем которого потенциально может находиться водитель в состоянии алкогольного опьянения, патрульные могут попытаться распознать эти признаки, не прибегая к использованию алкотестера, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Так, работники полиции могут попросить водителя показать язык.

Отмечается, что налет на языке может указывать на употребление запрещенных веществ, а запах изо рта - на наличие алкоголя в организме.

Стоит добавить, что в законодательстве, регламентирующем действия полиции, о "проверке языка" ничего не сказано. Полицейские не являются медработниками и не могут определять по этим признакам состояние водителя. Поэтому человек может отказаться выполнять эту просьбу полиции без каких-либо последствий.

Кроме того, проверка на содержание алкоголя в организме возможна только с использованием сертифицированного алкотестера в присутствии двух свидетелей.

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