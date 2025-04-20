Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

Юрий Берендий
20 апреля 2025, 15:52
1042
Чтобы стать безопасным и уверенным водителем, недостаточно просто сдать экзамен - важно знать, как правильно вести себя за рулем, указывает инструктор.
У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением
Какие качества должны быть у водителя - инструктор назвал привычку плохих водителей / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Что нельзя делать водителю
  • Как вести себя за рулем новичку
  • Что запрещается водителям

Инструктор по вождению заявил, что уже за несколько минут в машине может определить, является ли человек плохим водителем. Имея более семи лет опыта в подготовке водителей, он рассказал в соцсетях о характерных чертах, которые отличают хороших водителей от плохих.

Главред выяснил, какие качества должны быть у водителя.

видео дня

Как спокойно вести себя за рулем - когда приходит уверенность за рулем

Отвечая на популярный вопрос от подписчиков, как он оценивает навыки ученика, инструктор признался: "Я не мог сказать, пока не увидел их за рулем хотя бы пару минут, но я точно мог сказать это уже после 20 минут на парковке".

По его словам, те, кто хуже всего справляется с вождением, обычно легко отвлекаются и больше полагаются на мгновенные реакции, чем на обдуманные действия за рулём.

"Если бы люди были более внимательными и успокоились, они бы получали больше удовольствия от вождения и, в свою очередь, были бы лучшими водителями", - сказал инструктор, передает Express.

Он отметил, что среди его учеников было много таких, кто формально проходил обучение без серьезных ошибок, но при этом еще не был достаточно подготовленным для безопасного и самостоятельного управления автомобилем.

В подобных ситуациях инструктор обычно выбирает деликатный разговор с родителями, объясняя им, что их детям нужно еще немного потренироваться, прежде чем сдавать экзамен или выезжать на дороги самостоятельно.

"Родителей это почти никогда не удивляло. Если они все же пытались сдать экзамен, я также просто надеялся, что они его не сдадут. Некоторые студенты могли выкроить 20 минут, чтобы сдать тест, но так и не стать хорошими водителями, пока не будут готовы к этому", - добавил эксперт.

На протяжении всей своей карьеры он лишь однажды отказался обучать ученика после конфликта с ним.

"Я думаю, что единственным, кого я отказался учить снова, был ученик, который разозлился на меня и сел на бордюр. Мы совершили всего пять поездок со студентами, и не стоило тратить его учебное время на то, чтобы решить проблемы, которые у него были со мной. Поэтому я просто передал его другим инструкторам", - рассказал инструктор.

Хотя инструктору приносила удовольствие сама преподавательская деятельность, он признал, что был один существенный недостаток, ведь это могло негативно влиять на его социальные отношения.

Он признался, что является "ужасным пассажиром", если не может дать советы по улучшению вождения. По его словам, многие взрослые убеждены, что водят хорошо, и не воспринимают критику.

"Я не хочу разрушать отношения. Поэтому я буду ездить столько, сколько смогу, а если я не за рулем и начинаю волноваться, то просто отвернусь от дороги или поиграю в телефоне. Тем не менее, были моменты, когда мне приходилось вмешиваться, иногда голосово или физически, вместе с друзьями, чтобы предотвратить аварию. Поэтому я не люблю отвлекаться, когда нахожусь на пассажирском сиденье", - резюмировал он.

Другие новости:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

17:20Украина
Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

17:17Фронт
Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

16:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

Последние новости

17:20

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

17:17

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

17:12

Вместе с сыном за праздничным столом: как отмечает Пасху София Ротару

17:05

РФ начнет "сворачивать" войну против Украины, если выполнить одно условие - ГончарВидео

16:50

Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
16:34

"Золото", два "серебра" и "бронзу": гимнастка из Украины поразила на Кубке мира

16:28

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия: что придумали в Москве

16:24

Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

15:52

У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

Реклама
15:38

Аналитики рассказали, как россияне используют "перемирие" на фронте

15:29

Поставки оружия в Украину: СМИ раскрыли, какую альтернативу готовит Европа

15:06

"Душа наполняется тихим счастьем": Галкин на украинском языке поздравил с Пасхой

14:49

Путин достал "ядерную карту": известно, перейдут ли в РФ от угроз к действиямВидео

14:38

Россияне начали отступление на нескольких участках фронта - что известно

14:26

Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

14:14

Что одеть на пикник - стильные идеи для удобного образа на природе

14:14

Вредны ли соцсети: ученые опровергли распространенный миф

13:53

"Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой

13:52

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в УкраинеВидео

13:35

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Реклама
13:24

Третья платежка за газ уже на подходе: за что еще украинцам придется платить

13:13

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

13:12

"Путин не контролирует армию": Зеленский рассказал о ходе "Пасхального перемирия"

12:17

"Есть решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

12:13

Скандал на Fox News: как Киев стал частью России в титрах трансляции

11:43

"Я просто хочу лететь": трогательные кадры возвращения защитников из пленаФотоВидео

11:39

Кого возвращают первыми: в ГУР раскрыли новые детали большого обмена пленнымиФото

11:38

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля

10:42

60 лет - не гарантия пенсии: как меняются условия для украинских женщин

10:31

Вторая смерть за неделю: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта - детали

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

09:56

Эффектное возвращение: украинский боксер не оставил шансов сопернику

09:42

Путину нужна "победа" до 9 мая: какие города будет пытаться захватить Россия

08:44

Терпение на пределе: какие условия Кремля вызвали возмущение Вашингтона

08:34

Гороскоп на неделю с 21 по 27 апреля: Тельцам - терпение, Рыбам - зависть

08:32

Неожиданное объявление перемирия: в CNN назвали скрытые намерения Путина

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары РФ по городам Украины: что задумал Путинмнение

07:34

Пасхальное перемирие: Зеленский рассказал, соблюдает ли РФ тишину на фронте

07:10

Где спряталась собака: только остроглазые гении найдут ее за 9 секунд

Реклама
06:30

3 года ничего не знали о судьбе друг друга: мать и сын вместе вернулись из пленаФотоВидео

06:10

О "перемирии от Путина"мнение

05:50

Праздничный тест на IQ: найдите в парке пять пасхальных яиц за 15 секунд

05:15

На Украину надвигается почти 7-балльный геомагнитный шторм: когда он "ударит"

04:35

Почему неправильно говорить "поліцейський": учитель указала на серьезную ошибкуВидео

04:02

Лунный календарь на 20 апреля: что может отогнать радость и гармонию

03:30

Владельцев собак призвали не будить своих любимцев: какая причина

01:37

"Мам, я все выдержал, я продержался": невероятно чувствительные кадры с обмена пленнымиФотоВидео

01:00

Три счастливчика гороскопа: какие знаки получат большую прибыль уже в апреле

00:33

"Путин приказал уменьшить количество ударов": Зеленский сказал, где не действует перемирие

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять