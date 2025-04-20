У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

Чтобы стать безопасным и уверенным водителем, недостаточно просто сдать экзамен - важно знать, как правильно вести себя за рулем, указывает инструктор.

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Какие качества должны быть у водителя - инструктор назвал привычку плохих водителей / Коллаж Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Что нельзя делать водителю

Как вести себя за рулем новичку

Что запрещается водителям

Инструктор по вождению заявил, что уже за несколько минут в машине может определить, является ли человек плохим водителем. Имея более семи лет опыта в подготовке водителей, он рассказал в соцсетях о характерных чертах, которые отличают хороших водителей от плохих.

Главред выяснил, какие качества должны быть у водителя.

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Как спокойно вести себя за рулем - когда приходит уверенность за рулем

Отвечая на популярный вопрос от подписчиков, как он оценивает навыки ученика, инструктор признался: "Я не мог сказать, пока не увидел их за рулем хотя бы пару минут, но я точно мог сказать это уже после 20 минут на парковке".

По его словам, те, кто хуже всего справляется с вождением, обычно легко отвлекаются и больше полагаются на мгновенные реакции, чем на обдуманные действия за рулём.

"Если бы люди были более внимательными и успокоились, они бы получали больше удовольствия от вождения и, в свою очередь, были бы лучшими водителями", - сказал инструктор, передает Express.

Он отметил, что среди его учеников было много таких, кто формально проходил обучение без серьезных ошибок, но при этом еще не был достаточно подготовленным для безопасного и самостоятельного управления автомобилем.

В подобных ситуациях инструктор обычно выбирает деликатный разговор с родителями, объясняя им, что их детям нужно еще немного потренироваться, прежде чем сдавать экзамен или выезжать на дороги самостоятельно.

"Родителей это почти никогда не удивляло. Если они все же пытались сдать экзамен, я также просто надеялся, что они его не сдадут. Некоторые студенты могли выкроить 20 минут, чтобы сдать тест, но так и не стать хорошими водителями, пока не будут готовы к этому", - добавил эксперт.

На протяжении всей своей карьеры он лишь однажды отказался обучать ученика после конфликта с ним.

"Я думаю, что единственным, кого я отказался учить снова, был ученик, который разозлился на меня и сел на бордюр. Мы совершили всего пять поездок со студентами, и не стоило тратить его учебное время на то, чтобы решить проблемы, которые у него были со мной. Поэтому я просто передал его другим инструкторам", - рассказал инструктор.

Хотя инструктору приносила удовольствие сама преподавательская деятельность, он признал, что был один существенный недостаток, ведь это могло негативно влиять на его социальные отношения.

Он признался, что является "ужасным пассажиром", если не может дать советы по улучшению вождения. По его словам, многие взрослые убеждены, что водят хорошо, и не воспринимают критику.

"Я не хочу разрушать отношения. Поэтому я буду ездить столько, сколько смогу, а если я не за рулем и начинаю волноваться, то просто отвернусь от дороги или поиграю в телефоне. Тем не менее, были моменты, когда мне приходилось вмешиваться, иногда голосово или физически, вместе с друзьями, чтобы предотвратить аварию. Поэтому я не люблю отвлекаться, когда нахожусь на пассажирском сиденье", - резюмировал он.

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