Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Бумажные полотенца и туалетная бумага кажутся похожими на вид, их назначение, состав и технология изготовления сильно различаются, указывают производители.

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Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - знают единицы / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем отличаются бумажные полотенца и туалетная бумага

Чем склеивают слои туалетной бумаги

Какова секретная задача картонной втулки

На первый взгляд туалетная бумага и бумажные полотенца выглядят одинаково, однако в реальности эти изделия имеют принципиально разное назначение, состав и даже процесс изготовления. О ключевых отличиях и производственных нюансах рассказывает руководитель производственного участка одного из украинских предприятий по изготовлению туалетной бумаги Виталий Шкамарда в видео для YouTube канала "ЕВГЕН СИНЕЛЬНИКОВ".

Чем отличаются бумажные полотенца и туалетная бумага - почему нельзя выбрасывать бумажные полотенца в унитаз

"Туалетная бумага должна выполнить свою работу - раствориться в воде за короткий промежуток времени. А бумажное полотенце должно поглотить максимум влаги и максимально долго оставаться целым невредимым. Это кардинально разные задачи", - объясняет Виталий Шкамарда.

Именно поэтому производитель категорически не рекомендует выбрасывать бумажные полотенца в унитаз, поскольку они могут создать засор в канализации. В отличие от туалетной бумаги, полотенца не разлагаются в воде и предназначены для другого функционального использования.

Как склеивают слои туалетной бумаги

Процесс склеивания слоев туалетной бумаги - это целая технология, основанная на использовании специализированных клеев. По словам Шкамарды, в производстве используют четыре типа клеев, каждый из которых выполняет свою отдельную задачу.

"Один тип клея применяется для склеивания слоев бумаги. Это органический клей, который имеет все гигиенические выводы и изготавливается мировым лидером в этой области. Еще один - для приклеивания рулона к картонной втулке, а саму втулку склеивают с помощью ПВА", - отмечает он.

Эти технологии гарантируют не только качество и безопасность, но и стабильность продукции при транспортировке, хранении и использовании.

Секрет картонной втулки - для чего картонная втулка в туалетной бумаге

Наименее заметный, но важнейший элемент туалетной бумаги - это картонная втулка. Ее изготовление также имеет свою технологию: рулоны картона поставляются на предприятие, проходят узел намотки, а затем ровно нарезаются.

"Втулка выполняет техническую функцию - на ней держится весь рулон. Но есть еще один секрет, о котором знают не все: аромат туалетной бумаги - это не сама бумага, а именно втулка", - рассказывает Шкамарда.

Смотрите видео о том, какое секретное назначение туалетной втулки:

На втулку наносится парфюмерная композиция, специально созданная для санитарной продукции. Это позволяет бумаге иметь приятный аромат без использования ароматизаторов, которые могут вызвать раздражение на коже.

Можно ли выбрасывать втулку в унитаз

Что касается утилизации - пока выбрасывать картонную втулку в унитаз нельзя, однако предприятие уже работает над решением, которое позволит сделать ее полностью растворимой в воде.

"Мы движемся к тому, чтобы запустить на рынок втулку, которую можно будет выбрасывать в унитаз - и это будет настоящий прорыв", - заключает руководитель производства.

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История туалетной бумаги в мире: как называлась столица Украины Первые упоминания об использовании туалетной бумаги содержатся в китайских текстах XIV века, пишет Википедия. В Западной Европе люди в течение долгого времени пользовались кусками ткани ("туалетная бумага" для богатых) или руками, листьями, травой, сеном, водой, снегом, кожурой фруктов и т.д. ("туалетная бумага" для бедных). В Древнем Риме часто пользовались губкой на палочке, которую в промежутках между применением клали в ведро с соленой водой. В книге Франсуа Рабле великан Гаргантюа подтирался молодым пушистым гусенком. С появлением бумаги широко распространилось использование старых газет и подобных источников (например, страниц старого телефонного справочника). Некоторые издатели предвидели подобное использование. Так, американский Old Farmer's Almanac имел дырочку в углу страниц, что позволяло подвешивать его в туалете. Газеты как туалетная бумага широко применялись в Советском Союзе в связи с дефицитом бумаги в рулонах. Пользователь куска газеты обычно читал его содержание перед использованием. Промышленное производство бумаги исключительно для использования в качестве туалетной было начато в США в 1857 году Иосифом Гайетти (англ. Joseph Gayetty). Имя Гайетти было напечатано на каждом листке.

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