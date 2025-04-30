С 1 мая АЗС переходят на Е5: эксперт поделился советами по новому бензину

Эксперт советует не покупать дешевый бензин и сохранять чеки в случае проблем с качеством топлива на АЗС.

https://glavred.info/auto/s-1-maya-azs-perehodyat-na-e5-ekspert-podelilsya-sovetami-po-novomu-benzinu-10660637.html Ссылка скопирована

с 1 мая АЗС переходят на Е5 / Колаж: Главред, фото: freepik.com

О главном:

С 1 мая все АЗС в Украине переходят на бензин Е5

В топливо добавляют 5% биоэтанола

Водителям советуют избегать дешевого бензина и

С 1 мая все автозаправочные станции в Украине должны перейти на бензин Е5 - топливо с добавлением 5% биоэтанола. Об этом напомнил директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, предоставив рекомендации для водителей по безопасному использованию нового вида топлива.

Куюн советует в начале переходного периода - как минимум в мае и июне - воздержаться от приобретения слишком дешевого бензина, поскольку его качество может оказаться сомнительным.

видео дня

"Минимум май и июнь воздержаться от покупки "дешевого" бензина. Он вам таким потом не покажется. Точно не заправляться на "бочках" - там точно никто ничего делать не будет. Сохраняем чеки и задаем вопросы в случае возникновения каких-то отклонений по качеству", - написал Куюн.

По словам эксперта, биоэтанол имеет свойство впитывать влагу из воздуха, что со временем может привести к расслоению топлива на спирт, воду и низкооктановый бензин.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо тщательно очищать резервуары на нефтебазах, АЗС и бензовозах, а также постоянно контролировать содержание воды с помощью специальных маркеров.

Отдельно Куюн обратил внимание на риски, связанные с эконом-сетями и периферийными заправками.

Цена на нефть / Инфографика: Главред

"Те чудеса ценообразования связаны в том числе и с отсутствием систем контроля качества, соответствующего оборудования и персонала. Некоторые из них выбрали тактику производства спиртового бензина на нефтебазах. Что из этого будет, не знаю. Также не знаю, как там с технологической культурой, зачищает ли кто-то те резервуары, или полагается на русский "авось пронесет"", - отметил он.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам совладельца сети АЗС UPG Владимира Петренко, если Украина и страна-агрессор Россия установят перемирие в Черном море, цены рынка импорта топлива обвалятся и тогда цена на топливо снизится на 2-3 гривны за литр.

Ранее сообщалось, что с 1 мая на всех АЗС в Украине бензин будут разбавлять биоэтанолом, однако речь идет речь о повышении стоимости бензина. Дело в том, что добавление биоэтанола никак не влияет на формирование цен.

Накануне стало известно, что в случае, если стоимость нефти Brent останется на уровне 65 долл./баррель до конца апреля, в мае возможно еще более ощутимое удешевление бензина - до 3 грн/л.

Читайте также:

Кто такой Сергей Куюн? Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред