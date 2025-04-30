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С 1 мая АЗС переходят на Е5: эксперт поделился советами по новому бензину

Руслан Иваненко
30 апреля 2025, 18:36
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Эксперт советует не покупать дешевый бензин и сохранять чеки в случае проблем с качеством топлива на АЗС.
С 1 мая АЗС переходят на Е5: эксперт поделился советами по новому бензину
с 1 мая АЗС переходят на Е5 / Колаж: Главред, фото: freepik.com

О главном:

  • С 1 мая все АЗС в Украине переходят на бензин Е5
  • В топливо добавляют 5% биоэтанола
  • Водителям советуют избегать дешевого бензина и

С 1 мая все автозаправочные станции в Украине должны перейти на бензин Е5 - топливо с добавлением 5% биоэтанола. Об этом напомнил директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, предоставив рекомендации для водителей по безопасному использованию нового вида топлива.

Куюн советует в начале переходного периода - как минимум в мае и июне - воздержаться от приобретения слишком дешевого бензина, поскольку его качество может оказаться сомнительным.

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"Минимум май и июнь воздержаться от покупки "дешевого" бензина. Он вам таким потом не покажется. Точно не заправляться на "бочках" - там точно никто ничего делать не будет. Сохраняем чеки и задаем вопросы в случае возникновения каких-то отклонений по качеству", - написал Куюн.

По словам эксперта, биоэтанол имеет свойство впитывать влагу из воздуха, что со временем может привести к расслоению топлива на спирт, воду и низкооктановый бензин.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо тщательно очищать резервуары на нефтебазах, АЗС и бензовозах, а также постоянно контролировать содержание воды с помощью специальных маркеров.

Отдельно Куюн обратил внимание на риски, связанные с эконом-сетями и периферийными заправками.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

"Те чудеса ценообразования связаны в том числе и с отсутствием систем контроля качества, соответствующего оборудования и персонала. Некоторые из них выбрали тактику производства спиртового бензина на нефтебазах. Что из этого будет, не знаю. Также не знаю, как там с технологической культурой, зачищает ли кто-то те резервуары, или полагается на русский "авось пронесет"", - отметил он.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам совладельца сети АЗС UPG Владимира Петренко, если Украина и страна-агрессор Россия установят перемирие в Черном море, цены рынка импорта топлива обвалятся и тогда цена на топливо снизится на 2-3 гривны за литр.

Ранее сообщалось, что с 1 мая на всех АЗС в Украине бензин будут разбавлять биоэтанолом, однако речь идет речь о повышении стоимости бензина. Дело в том, что добавление биоэтанола никак не влияет на формирование цен.

Накануне стало известно, что в случае, если стоимость нефти Brent останется на уровне 65 долл./баррель до конца апреля, в мае возможно еще более ощутимое удешевление бензина - до 3 грн/л.

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Кто такой Сергей Куюн?

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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