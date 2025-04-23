С мая на АЗС Украины будут разбавлять бензин спиртом: повлияет ли это на цены

Что сказал Сиренко:
- С мая все АЗС перейдут на бензин с биоэтанолом
- Переход на разбавленный бензин не ударит по карманам водителей
- В будущем стоимость топлива может уменьшиться
1 мая на всех АЗС в Украине бензин будут разбавлять биоэтанолом. Главный редактор отраслевого издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, как это может повлиять на цены на топливо.
По его словам, речь не идет о повышении стоимости бензина. Дело в том, что добавление биоэтанола никак не влияет на формирование цен. Кроме того сейчас происходит удешевление нефти.
"Поэтому стоимость бензина на заправках уже снижается. Что касается биоэтанола, то смесь, которую законтрактовали сети в Европе, лишь немного дороже обычного 95-го - разница на литре составит копейки", - отметил он.
Поэтому Сиренко убежден, что повода для паники нет и отмечает - в перспективе биоэтанол наоборот может влиять на снижение цен на топливо в Украине.
Цены на бензин в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что падение стоимости нефти вряд ли может повлиять на цены на топливо в Украине.
Ранее также сообщалось, что в начале недели средняя цена бензина А-95 в Украине выросла до 54,33 грн/л. Стоимость топлива выросла на 88 копеек, сравнивая с пятницей, 18 апреля, но впоследствии цены могут упасть.
Накануне стало известно - если Украина и страна-агрессор Россия установят перемирие в Черном море, цены рынка импорта топлива обвалятся и цена на топливо снизится на 2-3 гривны за литр.
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Кто такой Александр Сиренко?
Александр Сиренко - украинский журналист и аналитик, который занимает должность главного редактора отраслевого издания "НефтеРынок". Специализируется на темах, связанных с рынком нефтепродуктов, автозаправочного ритейла, энергетической политики и топливной аналитики.
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