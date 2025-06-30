Штрафы взлетели в 100 раз: популярное нарушение ПДД будет стоить бешеных денег

Вы узнаете:
- Какая ответственность за управление без удостоверения соответствующей категории
- Какой минимальный штраф сейчас предусмотрен за управление без прав
- Что грозит за повторное нарушение
В Украине ужесточили ответственность за управление транспортом без водительского удостоверения соответствующей категории. Многие водители до сих пор руководствуются устаревшей информацией и не подозревают, что нарушение, за которое ранее накладывали штраф в несколько сотен гривен, теперь может обойтись в десятки тысяч. Об этом сообщает mAuto, ссылаясь на объяснения юриста.
Как отметил юрист, многие украинцы годами управляют без соответствующего водительского удостоверения - на скутерах, мопедах или даже легковых автомобилях в сельской местности. Ранее это нарушение считалось несерьезным, поскольку штраф составлял всего 425 гривен. Однако законодательство уже давно претерпело изменения и штрафы за такие правонарушения значительно строже.
"Сегодня за управление без прав предусмотрено минимальное взыскание в размере 3 400 грн. Если же нарушение повторяется, водителю грозит уже 40 800 грн штрафа, а также временное отстранение от управления - до 7 лет. И это уже не просто админпротокол, а серьезные юридические последствия", - говорится в сообщении.
Юрист подчеркнул, что водителям не стоит легкомысленно относиться к этим изменениям, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности.
Штрафы для водителей в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, из-за халатности водителей могут возникать штрафы за номерные знаки. Самые распространенные нарушения: загрязненные номера, которые не читаются с 20 метров; ненадежное крепление, из-за которого номер может потеряться; неправильное расположение знака.
Также неправильная установка видеорегистратора может привести к штрафу. Патрульная полиция напоминает, что запрещено крепить устройство в зоне обзора стеклоочистителей, особенно по центру лобового стекла, - это нарушение ПДД со штрафом 510 грн.
Кроме этого, зеленая стрелка направо на светофоре может быть как световой, так и металлической. Она часто разрешает поворот только направо с полосы, но иногда с крайней правой полосы можно ехать и прямо. Чтобы избежать штрафа 510 грн, надо внимательно смотреть на знаки и разметку.
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