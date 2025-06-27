Вводит водителей в ступор: для чего нужен синий дорожный знак в форме буквы Т

Эксперт отметил, что люди часто путают этот дорожный знак с чем-то другим.

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Дорожный знак в форме буквы Т / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что означает этот дорожный знак

Где его устанавливают

Понимание дорожных знаков является важным условием для получения водительских прав. Но, с таким количеством знаков, за которыми нужно следить, даже самые опытные водители иногда могут запутаться.

Главред решил разобраться, что означает синий дорожный знак в форме буквы Т.

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О чем информирует дорожный знак в форме буквы Т

Эксперт по вождению в видео TikTok рассказала о синем знаке в форме буквы Т. Она объяснила, что знак имеет синий фон с белой формой прямоугольника и красной меньшей формой прямоугольника над ним, пишет express.co.uk.

"Люди путаются с этим знаком. Некоторые думают, что он предупреждает о Т-образном перекрестке. Некоторые думают, что это означает запрет въезда, а некоторые думают, что это означает запрет на проезд", - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что этот знак предоставляет информацию, что дорога, на которую вы собираетесь въехать, заканчивается тупиком и дальше проезда нет.

Дорожный знак "тупик" / фото: vodiy.ua

"Если вы увидите этот знак, вам следует избегать въезда, если вы ищете сквозной маршрут, поскольку вам нужно будет повернуть назад. Этот знак вы найдете на въезде на дороги, которые не соединяются с другими дорогами, что указывает на тупик", - говорится в сообщении.

Дорожный знак "тупик" в Украине

В Украине синий дорожный знак в форме буквы Т относится к информационно-указательным знакам. Его порядковый номер 5.32.1 - тупик.

Как уже отмечалось, знак применяется для обозначения дороги, не имеющей сквозного проезда.

Дорожный знак в форме буквы Т - видео:

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