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"Вершина надежности": автомеханик назвал "вечный" подержанный автомобиль

Даяна Швец
27 июня 2025, 16:39
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Из-за роста стоимости жизни, все больше людей обращаются к рынку подержанных автомобилей, отдавая предпочтение им вместо новых.
авто, Ford
Почему люди все чаще выбирают авто с пробегом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Механик назвал 20-летний Ford Focus Mk1 1.6 литра одним из самых надежных подержанных авто
  • Лукас владеет таким автомобилем 15 лет и не имел с ним проблем благодаря тщательному уходу
  • Некоторые потребители рассматривают старые электромобили, но выражают беспокойство по поводу аккумуляторов

Опытный автомеханик Пол Лукас считает, что Ford Focus Mk1, несмотря на свой возраст, остается одним из лучших вариантов на вторичном рынке. По его словам, эта модель поражает простотой конструкции и долговечностью, пишет Главред со ссылкой на Daily Express.

"Для меня 20-летний Ford Focus Mk1 объемом 1,6 литра - это вершина надежности. Он был разработан до того, как появились все ненужные навороты, и даже позволяет заводить машину настоящим ключом, а не нажимать кнопку. Я купил свой 15 лет назад и не жалею", - заявил он.

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Лукас приобрел свой автомобиль 15 лет назад, и до сих пор не имеет с ним никаких серьезных проблем, что, по его словам, стало возможным благодаря регулярному техобслуживанию.

Он подчеркивает, что авто появилось еще до того, как инженеры начали массово внедрять электронику и сложные системы, которые часто становятся источником проблем. В частности, он отмечает преимущества классического механического запуска авто, без кнопок и цифровых решений.

Пол - не единственный специалист, который выступает в пользу подержанных авто. В условиях роста расходов на жизнь все больше водителей рассматривают возможность приобретения подержанных машин вместо новых. Некоторые даже обращают внимание на электрокары с пробегом, хотя и с определенными сомнениями.

Другой эксперт, Джефф Вонг из Porsche Centre Bristol, рассказал, что многие покупатели подержанных электромобилей интересуются состоянием батареи.

"Люди теперь начинают задавать этот вопрос. Но теперь у нас во всех наших центрах Porsche есть устройства, с помощью которых мы можем фактически проверить срок службы аккумулятора электромобиля. Нашим автомобилям около пяти лет, они были впервые выпущены в 2020 году, так что им около пяти лет. Все больше людей задают вопросы, и мы можем просто подключить аккумуляторы и точно сказать клиентам, какой срок службы у этих автомобилей остался", - резюмировал он.

Также эксперты назвали ТОП-5 бюджетных брендов, которые служат годами.

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Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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