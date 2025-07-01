Новые ограничения на горизонте: что изменится для водителей уже на этой неделе

Перевозчики должны планировать маршруты с учетом тепловых ограничений, чтобы избежать штрафов и задержек в доставке.

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Контроль за соблюдением правил будут осуществлять Укртрансбезопасность и Нацполиция / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Как жаркая погода повлияет на логистику в Украине

На следующей неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода. В связи с этим власти предупреждают о возможном введении тепловых ограничений для движения большегрузного транспорта в крупных городах, сообщает "Твоя Машина".

В соответствии с действующим законодательством - законом "О дорожном движении" и постановлением Кабмина №879 - при температуре воздуха +28°C и выше местные власти имеют право запрещать въезд грузовиков массой более 24 тонн с нагрузкой на ось более 7 тонн.

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Причина - высокие температуры способствуют разрушению дорожного покрытия из-за большого давления от тяжелых автомобилей, что ежегодно наносит миллионные убытки.

Тепловые ограничения могут действовать постоянно во время жаркой погоды, с установлением соответствующих знаков и предупреждений. За нарушение правил предусмотрены штрафы, а контроль осуществляют Укртрансбезопасность и Национальная полиция.

Исключения делают для грузовиков, которые перевозят опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных или спасательную технику - им разрешен въезд даже в жару. В остальных случаях перевозчикам стоит учитывать возможные сложности с логистикой и планировать маршруты заранее.

С 3 июля, по прогнозам синоптиков, во многих регионах температура воздуха превысит +28°C, поэтому корректировку планов стоит начать уже сейчас.

Штрафы для водителей в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, из-за халатности водителей могут возникать штрафы за номерные знаки. Самые распространенные нарушения: загрязненные номера, которые не читаются с 20 метров; ненадежное крепление, из-за которого номер может потеряться; неправильное расположение знака.

Также в Украине ужесточили ответственность за управление транспортом без водительского удостоверения соответствующей категории. Многие водители до сих пор руководствуются устаревшей информацией и не подозревают, что нарушение, за которое раньше накладывали штраф в несколько сотен гривен, теперь может обойтись в десятки тысяч.

Кроме того, в приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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