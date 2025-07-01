Штраф 3000 грн за пустой бак: где украинцев могут наказать

В одной из стран Европы за остановку на трассе из-за нехватки топлива, водитель может столкнуться с серьезным штрафом.

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В какой стране штрафуют за пустой бак / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В какой стране запрещено ехать с пустым баком

Какой размер штрафа за игнорирование заправки

В Украине убеждены, что контроль горючего в автомобиле - личное дело каждого. Однако остановка на трассе из-за отсутствия топлива может стоить украинским водителям кругленькой суммы. В некоторых странах игнорирование показателей топлива карается штрафами. Главред выяснил, в какой стране украинцам стоит внимательно относиться к контролю топлива в баке.

Портал Avtosota пишет, что именно в Германии действует строгое правило для водителей, которые пользуются автобанами.

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Например, если водитель остановился из-за отсутствия горючего, это считается халатностью, поскольку может повлечь опасные ситуации на дороге. Речь идет о серьезных авариях, ведь автобаны - это дороги без ограничения скорости на некоторых участках, где одна лишь остановка может привести к неприятным инцидентам.

Если водитель вынужденно остановился из-за недостатка топлива, то в таком случае, полиция страны может выписать штраф в размере 70 евро, что эквивалентно примерно 3000 гривен.

Власти Германии считают, что каждый водитель должен заранее убедиться, что в баке достаточно топлива для поездки.

Чтобы избежать штрафов и аварий, водителям рекомендуют перед поездкой проверять уровень топлива, особенно, если они планируют ехать за границу. Также важно использовать навигационные приложения для поиска ближайших заправочных станций.

Простые правила помогут водителям избежать штрафов на кругленькую сумму.

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