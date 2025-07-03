Большинство не знает о наказании: за что украинцев могут оштрафовать среди улицы

Неосторожность в общественных местах может обернуться штрафом.

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За что можно получить штраф на улице / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

В Украине могут оштрафовать за нецензурную лексику на улице

Кроме штрафа на человека могут наложить арест

Во время прогулки в общественном месте часто можно услышать нецензурную лексику. Выяснилось, что за ругань на улице можно получить штраф. Об этом говорится в Кодексе об административных правонарушениях.

173 статья Кодекса предусматривает, что нецензурную лексику можно квалифицировать как "мелкое хулиганство". Кроме этого украинцев могут оштрафовать и за создание шума, приставание к людям и другие виды несоблюдения порядка.

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Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть он может составлять от 51 до 119 гривен. Однако это не единственное наказание за ругань.

Граждан также могут привлечь к общественным работам сроком от 40 до 60 часов, исправительным работам от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или же даже наложить административный арест до 15 дней.

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что украинские водители могут получить крупный штраф за предоставление услуг перевозки пассажиров без получения лицензии, предусмотренной п.24 ст. 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

Недавно в Украине ввели новые подходы к учету домашних животных. Например, в Киеве начали регистрировать через ЦНАП собак. Если владельцы домашних любимцев не пройдут ее, их может ждать немалый штраф.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине ужесточили наказание за одно из самых частых нарушений правил дорожного движения. Это касается парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

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Об источнике: Кодекс Украины об административных правонарушениях Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - это законодательный акт, который определяет, что такое административное правонарушение (проступок), какие виды правонарушений существуют, какое наказание может быть за каждое из них, кто имеет право привлекать к ответственности и каков порядок рассмотрения дел об админнарушениях.

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