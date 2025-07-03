Оккупанты начали наносить удары по ТЦК: военный объяснил, на что нацелился враг

Что сказал Саранцев:
- Россия хочет сорвать мобилизацию в Украине
- Враг не сможет затормозить процесс комплектования войска
Страна-агрессор Россия начала практиковать удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.
Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев рассказал в эфире "Суспільного", какую цель преследует враг во время таких атак.
Смотрите видео о том, почему враг ударил по ТЦК Полтавы:
"Враг в последние дни начал практиковать такие удары. Мы понимаем, что он имеет целью сорвать процесс мобилизации, но хочу сказать, что как врагу, так и его приспешникам еще рано открывать шампанское", - отметил он.
Саранцев отметил, что процессы комплектования войска, подготовки военных для дальнейшего привлечения к обороне будут продолжаться и в дальнейшем, чтобы дать достойный отпор противнику.
Смотрите видео о российской атаке на ТЦК в Полтаве:
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, в ЦПД сообщали, что российские пропагандисты распространяют информацию о якобы планах украинской власти с 1 сентября 2025 года начать массовую мобилизацию женщин. Но данные сообщения - фейк.
Ранее, как писал Главред, в Минобороны заявили, что вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается, поскольку появился контракт 18-24.
Недавно Александр Сырский анонсировал изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ведь главком считает, что мобилизация не должна быть шоком для граждан.
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О персоне: Виталий Саранцев
Виталий Саранцев - полковник Вооруженных сил Украины, официальный представитель командования Сухопутных войск ВСУ.
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