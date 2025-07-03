Майор ВСУ 'сливал' РФ данные об авиации: СБУ разоблачила 'крота' в Воздушных силах

Майора завербовали через бывшую жену, которая работает на ФСБ во временно оккупированном Мелитополе.

https://glavred.info/war/mayor-vsu-slival-rf-dannye-ob-aviacii-sbu-razoblachila-krota-v-vozdushnyh-silah-10678313.html Ссылка скопирована

Майор ВСУ "сливал" ФСБ информацию об украинской авиации / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Что известно:

СБУ задержала майора Воздушных сил ВСУ, который передавал данные РФ

Агент собирал координаты аэродромов, баз техобслуживания, складов ВСУ

РФ планировала нанести по этим объектам ракетно-дроновые удары

Во Львовской области задержан майор Воздушных сил ВСУ, который сотрудничал с российской спецслужбой. Он передавал врагу информацию об украинской военной авиации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Следователи установили, что майора завербовали представители ФСБ РФ через его бывшую жену. Она, по данным СБУ, сейчас находится на временно оккупированной территории в Мелитополе и сотрудничает с российской спецслужбой.

видео дня

По указанию кураторов, украинский военнослужащий собирал разведданные о логистике и инфраструктуре Воздушных сил. В частности, он должен был получить координаты оперативных аэродромов, технических баз обслуживания боевых самолетов, склады с боеприпасами и логистические узлы ВСУ.

Подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник российской ФСБ из подразделения специальных операций "Альфа" - Александр Белодедов. По информации СБУ, в случае получения точных геолокаций враг планировал нанести прицельные удары по этим объектам с помощью ракет и дронов-камикадзе.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "крота", задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск", - говорится в сообщении.

Что грозит злоумышленнику

Майору Воздушных сил официально объявлено подозрение в совершении государственной измены по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Военному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме этого, заочно сообщено о подозрении в государственной измене его бывшей жене, которая, по данным СБУ, находится на временно оккупированной территории и до сих пор выполняет задания российских спецслужб.

Успешные операции СБУ - новости Украины

Как сообщал Главред, 2 июля дроны СБУ метко поразили склады боеприпасов российских оккупантов во временно захваченном селе Большое Орехово вблизи Харцызска. Взрывы начались в 22:00 и вызвали мощную детонацию и пожар.

Также 9 июня СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.

Кроме этого, СБУ разоблачила агентурно-диверсионную сеть ФСБ, которая готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона. В рамках спецоперации задержаны четыре боевые группы и их координатор - агент ФСБ с Северного Кавказа, который действовал под видом политического беженца.

Читайте также:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред