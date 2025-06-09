Следил за ПВО в Киеве: СБУ задержала корректировщика российских обстрелов

Кратко:
- Россияне завербовали мужчину через соцсеть "ВКонтакте"
- Злоумышленник был разоблачен на начальном этапе
- Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества
Служба безопасности Украины задержала 41-летнего мужчину, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны и мобильных огневых групп Киева. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.
Согласно имеющейся информации, враг планировал сначала уничтожить украинскую ПВО, а затем "беспрепятственно" обстреливать гражданскую инфраструктуру города.
Предателем оказался 41-летний кладовщик местного предприятия. Россияне завербовали его через соцсеть "ВКонтакте".
По указаниям россиян коллаборационист выходил на местность после сигнала воздушной тревоги, чтобы отследить локации мобильных огневых групп и систем ПВО, которые защищали небо. В случае обнаружения подразделений агент отчитывался куратору об обнаруженных "целях".
Злоумышленник был разоблачен еще на начальном этапе его разведывательной активности во время шпионажа вблизи пункта базирования украинских защитников.
"На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ. Также во время документирования преступлений фигуранта СБУ провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - добавляет СБУ.
Предателю было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты.
Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.
Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.
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