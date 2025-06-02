СБУ задержала агента РФ, который готовил теракты в Киеве

Фигурант собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников.

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СБУ задержала агента РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Кратко:

Задание врага выполнял безработный киевлянин

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента

Злоумышленник находится под стражей

Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов в Киеве: в столице задержан российский агент, который готовил подрывы авто, принадлежавших военнослужащим Сил обороны. Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что по заказу РФ фигурант собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств.

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По материалам дела, злоумышленник должен был заложить взрывчатку под машины, а российские спецслужбисты - дистанционно взорвать их вместе с военными.

"Задание врага выполнял безработный киевлянин, которого агрессор завербовал через телеграм-канал по поиску "легких денег". В обмен на обещание быстрого заработка оккупанты сначала "протестировали" агента на нескольких поджогах, которые он совершил в столице", - говорится в сообщении.

После этого, по информации украинской спецслужбы, фигурант получил от куратора инструкцию на изготовление СВУ и задание на подрыв авто. Впоследствии он начал искать локации "нужных" транспортных средств.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его в квартире, которую он арендовал для конспирации. На момент задержания мужчина настраивал удаленный доступ оккупантов к двум телефонам с СВУ, через которые враг планировал активировать взрывчатку.

Еще один гаджет, как уточняет СБУ, фигурант планировал установить возле места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием и дает обличительные показания относительно российских заказчиков.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.

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