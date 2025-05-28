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"Не ведитесь!": СБУ и боксер Усик рассказали детям, как не стать агентом РФ

Виталий Кирсанов
28 мая 2025, 15:30
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Александр Усик призвал школьников быть бдительными и оставаться верными себе и своей Родине.
Усик записал срочное обращение к детям Украины
Усик записал срочное обращение к детям Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr, скриншот

Кратко:

  • Школьников призвали сообщать правоохранителям о попытках вербовки
  • Усик считает, что "быть крутым - это значит иметь голову на плечах"

Служба безопасности и Национальная полиция совместно с Министерством образования и науки провели всеукраинский онлайн-урок для школьников в рамках информационной кампании "Сожги ФСБшника". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время лекции правоохранители рассказали подросткам, как не попасть "на крючок" российских спецслужб, которые массово пытаются втянуть их в преступную деятельность. Ученики получили практические советы по распознаванию угроз и как именно действовать, если Россия пытается завербовать их для совершения поджогов, диверсий и терактов.

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Школьников призвали сразу сообщать правоохранителям о попытках вербовки, в том числе через чат-бот СБУ "Сожги ФСБшника". С его помощью можно передать номер телефона или никнейм лица, склонявшего к преступлению, и другие детали. СБУ тщательно проверяет и обрабатывает такие данные.

В начале онлайн-урока к молодежи обратился чемпион мира по боксу Александр Усик, который призвал школьников быть бдительными и оставаться верными себе и своей Родине.

"Сегодня российские спецслужбы хотят вашими руками нанести вред Украине. Не ведитесь на их уловки. Не позволяйте превратить вас в оружие против своей Родины. Быть крутым - это значит иметь голову на плечах", - сказал украинский чемпион.

Он посоветовал молодежи сообщать родителям, учителям, обращаться в СБУ и полицию, если незнакомцы в соцсетях предлагают за деньги совершить поджог или перенести неизвестный пакет.

Сотрудники ювенальной превенции Нацполиции совместно с СБУ уже несколько месяцев проводят кампанию по информированию детей об опасности вербовки вражескими спецслужбами.

Начиная с 2024 года, СБУ и Нацполиция задержали более 600 человек, которые по заданию России занимались поджогами, диверсиями и терактами в Украине. Вместо "легких денег" фигуранты получили подозрение от СБУ и перспективу длительного тюремного заключения.

Подготовка терактов российскими агентами в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Накануне стало известно, что на Львовщине задержали "двойного" агента России. Он получил задание совершить теракты против командиров ВСУ, которые проходили боевую подготовку на Яворивском полигоне.

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Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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