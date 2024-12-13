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"Не помогай врагу": СБУ запускает чат-бот "Спали ФСБешника"

Виталий Кирсанов
13 декабря 2024, 16:29
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Чат-бот создан в Telegram, так как эту соцсеть враг чаще всего использует для того, чтобы привлечь украинцев к различным диверсиям и терактам.
СБУ, Telegram
СБУ запускает чат-бот / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Алгоритм сообщений о попытках вербовки
  • СБУ гарантирует конфиденциальность обращений

Служба безопасности Украины создала чат-бот, через который можно сообщать о попытках оккупантов завербовать украинцев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Чат-бот создан в Telegram, поскольку эту соцсеть враг чаще всего использует для того, чтобы привлечь украинцев, а особенно молодежь и несовершеннолетних, к поджогам автомобилей ВСУ, помещений ТЦК, минирований, различным диверсиям и терактам.

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"Если тебе или твоим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование – сразу пиши нам! Не помогай врагу разрушать оборону твоей страны!" – призвали в СБУ.

Для этого нужно открыть чат-бот и написать, какое преступление россияне предлагали совершить, предоставить контакт, который хотел завербовать, и другие детали, которые помогут разоблачить вражеских агентов. Служба гарантирует конфиденциальность обращений.

Операции СБУ против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь с 5 на 6 декабря СБУ провела уникальную спецоперацию "Sea Baby" в Керченском проливе. Морские дроны отработали по российским вертолетам, самолетам и катерам.

Напомним, в ночь на 3 октября украинские беспилотники нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск"в Воронежской области России. Атака была направлена на склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также на места хранения авиационного топлива.

Также в ночь на 21 сентября дроны СБУ атаковали склад с боеприпасами и ракетами в Тверской области РФ и аэродром "Шайковка". В результате удара по 23-му арсеналу Минобороны РФ в Тверской области началась детонация. На складе хранилось вооружение для ракетных комплексов "Искандер" и "Точка-У".

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Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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