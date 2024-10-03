Склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35, СУ-34: дроны СБУ атаковали аэродром РФ

Успех операции заключается в том, что именно с этого аэродрома враг активно бомбит КАБами украинские территории.

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Дроны СБУ поразили военный аэродром в Воронежской области РФ / Коллаж: Главред, фото gettyimages, скрин

В ночь на 3 октября украинцы нанесли поражения военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. По нему ударили беспилотники Сил обороны.

Как рассказали собеседники "Украинской правды", а также Суспільного в СБУ, ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива.

Дроны СБУ отработали по военному аэродрому "Борисоглебск" / ФОТО: тг-канал Инсайдер

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Успех операции также заключается в том, что именно с этого аэродрома враг активно бомбит КАБами украинские территории.

"Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борисоглебска"", - говорится в сообщении.

КАБы РФ / Инфографика: Главред

Как рассказали источники, СБУ прикладывают максимально усилий, чтобы уменьшить способность противника терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами.

"Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", - добавил информированный собеседник в СБУ.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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Кроме этого, ВСУ выбили сотни целей на территории РФ. Наши защитники уничтожили российскую технику на более $15 млрд благодаря боевой системе Минобороны DELTA.

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