Подрыв штаба РФ и "слив" Украине секретных документов: СМИ об спецоперациях ГУР

ГУР проводит на территории страны-агрессора РФ результативные операции, пишет The Telegraph.

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Стали известны детали секретных операций ГУР / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Главное управление разведки Минобороны проводит на территории страны-агрессора РФ результативные операции, в том числе, с привлечением российских военных.

Один из удачных примеров – вербовка российского военного Даниила Алферова, пишет бывший советник Министерства обороны Украины и военно-политический эксперт Сергей Кузан в колонке для издания The Telegraph.

Он отмечает, что кадрового российского военного в 2023 году украинская разведка завербовала, а он, в свою очередь, убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен Вооруженным силам Украины.

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Кузан напоминает также об операции "Камыш", когда в августе 2024 года был взорван штаб российских офицеров. Исполнитель операции, российский военный, впоследствии перешел на сторону Украины.

Отмечается, что во время диверсии 8 апреля 2024 года на борту малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М" в Калининградской области была уничтожена система связи и автоматизации. Акция была исполнена бывшим российским моряком под псевдонимом "Гога", который имеет украинские корни. Он передавал в Украину важную информацию, а под угрозой разоблачения моряк взорвал корабль и сбежал с него с секретными данными в Украину, где вступил в добровольческое подразделение легиона "Свобода России".

Кузан также добавил, что после ракетного удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года один из пилотов российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии в/ч 06987, базирующейся на аэродроме "Энгельс", передал Украине документы и секретные материалы через чат-бот ГУР. Это личные дела высшего офицерского состава дивизии и другие ценные данные.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Операции ГУР - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области. Грузовой поезд обеспечивал логистические потребности армии РФ. 11 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.

Как сообщалось ранее, специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

В ГУР намекнули на новые операции по уничтожению наемников РФ. Андрей Юсов отметил, что у этих событий есть разные последствия. В частности, после уничтожения вагнеровцев в Мали известно о переброске туда дополнительных частей наемников РФ из других уголков Африки.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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