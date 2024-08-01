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Кроме Мали и Сирии: в ГУР намекнули на новые операции по уничтожению наемников РФ

Алексей Тесля
1 августа 2024, 19:05
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После уничтожения вагнеровцев в Мали известно о переброске туда дополнительных частей наемников РФ, говорит Андрей Юсов.
Юсов, Вагнер
Андрей Юсов прокомментировал разгром российских наемников в Африке / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Коммерсант

Против российских наемников были проведены другие операции кроме тех, в результате которых военные преступники из ЧВК "Вагнер" были уничтожены в Судане, Сирии и Мали.

"Есть еще несколько событий, не получивших огласки в СМИ пока", - рассказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Вместе с тем он заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастность ГУР к удару по российской базе в Сирии.

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"Но факт остается фактом - кто атаковал эту российскую базу в Сирии, есть соответствующие последствия и поражения", - уточнил представитель военной разведки.

Он подчеркнул, что у этих событий есть как имиджевые, так и военные последствия. В частности, после уничтожения вагнеровцев в Мали известно о переброске туда дополнительных частей наемников РФ из других уголков Африки.

"Очевидно, речь идет о том, что монополия в сфере бандитской пиратской деятельности так называемых российских ЧВК в мире и в Африке точно подходит к концу. Появляются силы противодействия, которые могут ставить этих преступников на место", - пояснил представитель ГУР.

Отвечая на вопрос о том, что африканские повстанцы якобы хотят передать Украине пленных вагнеровцев, представитель ГУР отметил, что "применительно к данному чувствительному вопросу нужно еще подождать".

Юсов добавил, что подобные операции будут происходить и дальше, и есть информация, что "профессиональные патриотические люди" готовят следующие меры для уменьшения способностей государства-агрессора как в Африке, так и в других уголках мира.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Разгром ЧВК "Вагнера" в Мали

Напомним, в Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Данные о потерях российской вооруженной группировки в Мали рассказали российские провоенные блогеры. В сеть также попали фото и видео с разгрома колонны правительственных сил и "вагнеровцев" в Республике Мали у границы с Алжиром.

Позже появилась информация о том, что пстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

"Мы захватили значительное количество наемников и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности", - написали повстанцы в соцсетях.

Что известно о ЧВК "Вагнер"

Напомним, 23 августа 2023 года в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК "Вагнер". Все, кто находился на борту, погибли. В РФ сказали, что в самолете находился сам Пригожин и его соратники, среди которых - Дмитрий Уткин.

Позже в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера" и отметили, что ЧВК может снова стать серьезной угрозой для ВСУ.

Напомним, политолог, советник руководителя УДА по информационным вопросам Вадим Денисенко рассказал о причинах создания и усиления руководством Кремля частных военных кампаний.

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ГУР ЧВК Вагнер Андрей Юсов
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