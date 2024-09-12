Бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области

10 сентября в Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд - инцидент стал результатом совместной операции ГУР Минобороны и Сил специальных операций ВСУ.
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, было совершен минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки".
Отмечается, что в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности российской оккупационной армии.
После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.
"Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменили. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается", - добавили собеседники издания.
Операции ГУР - последние новости
Украинские силы поразили полевой склад боеприпасов страны-агрессора РФ в Воронежской области РФ. Операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.
6 августа украинским военным подразделений "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины удалось реализовать операцию по высадке на Тендеровской косе. Спецназовцы уничтожили вражескую бронированную технику армии страны-агрессора России, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян. Кроме этого, удалось уничтожить живую силу врага во время боя. Точное количество ликвидированных оккупантов уточняется.
Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную базу в Сирии. Под мощным ударом оказалась военная техника врага. Операцией занялись бойцы спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.
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