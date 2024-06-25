В РФ взорвали полевой склад боеприпасов: в ГУР раскрыли детали спецоперации

Операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.

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В РФ взорвали армейский полевой склад / Скриншот

Украинские силы поразили полевой склад боеприпасов страны-агрессора РФ в Воронежской области РФ.

"25 июня 2024 года в Ольховатском районе Воронежской области поражен полевой склад боеприпасов армии государства-агрессора россии", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Указывается, что операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.

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"Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго", - отметили в ГУР.

Подробности удара по складу боеприпасов РФ

Как пишет независимый Тelegram-канал ASTRA, атака была совершена в районе 2:30 ночи 25 июня 2 беспилотниками. Оба дрона попали по территории войсковой части, загорелись 2 склада с боеприпасами. По некоторым данным, на складах хранились более 3 тысяч снарядов.

Территорию вокруг войсковой части оцепили, жителям рекомендовали не выходить из домов и находиться в помещениях без окон. Детонация боеприпасов продолжается.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Смотрите видео - в РФ взорвали склад боеприпасов:

/ Скриншот

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, в ночь на 21 июня в селе Воронцовка Краснодарского края РФ произошли взрывы. Прилетело в казарму 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ.

В субботу, 22 июня, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, "прилетело" в несколько баз российских оккупантов. Кроме базы в Мариуполе, также ударили по полигону возле поселка Старый Крым и базированию захватчиков возле военкомата в поселке Никольское. Повреждено до пяти единиц вражеской техники и ПВО.

Как сообщал Главред, в Белгородской области поселок Дубовое попал под обстрел. Вероятно, из-за обстрела могла быть уничтожена пусковая установка системы ПВО "Панцирь-С".

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