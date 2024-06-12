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В Крыму прогремели взрывы во многих городах: может быть поражена ЗРК С-400

Алёна Воронина
12 июня 2024, 07:25
257
Ночью взрывы раздавались в пяти городах временно оккупированного Крыма.
Взрывы в Крыму
В Крыму прогремели взрывы во многих городах/ коллаж: Главред, фото: скрин

В ночь на среду, 12 июня, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их было слышно во многих городах. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Сначала сообщалось, что взрывы были слышны в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Черноморском, Красноперекопске, Саках и Армянске. Позже в паблике уточнили, что взрывы были в пяти городах Крыма, а в остальных районах полуострова просто слышали звук от них.

Отмечается, что первые взрывы прогремели в Севастополе - это произошло около 02:47. Далее в 02:50 они раздавались в Евпатории, Саках и Красноперекопске.

видео дня

При этом в паблике сообщают, что атака по всему Крыму закончилась за 8-10 минут. Но позже - около 4 часов утра - прогремели также один-два взрыва в Армянске.

Источник Telegram-канала "Крымский ветер" сообщил о возможном поражении/повреждении ЗРК С-400 под Севастополем, предупредив, что данная информация нуждается в подтверждении.

Взрывы в Крыму
Взрывы в Крыму/ скрин

Смотрите видео взрывов в Крыму:

С-400 "Триумф" - что о нем известно

С-400 "Триумф" - это российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Создан для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.

Отметим, что эти системы россияне применяют не только как противовоздушную оборону, но и для обстрелов Украины. Поскольку С-400 не предназначены для наземных ударов, они крайне неточные и разрушительные.

Взрывы в Крыму - последние новости

10 июня сообщалось, что в результате удара ATACMS по Крыму был взорван ЗРК С-300 РФ, были "двухсотые" и раненые. Атака по целям РФ в Крыму была осуществлена, как минимум, 10 ракетами ATACMS, ни одна из них не была сбита.

Также сообщалось, что пожар на позициях С-300 в Крыму зафиксировал спутник. По данным Генштаба, ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена российской ПВО.

После этого в ВСУ раскрыли последствия для россиян удара по ЗРК С-300 в Крыму. Дмитрий Плетенчук прокомментировал недавний удар по трем большим системам российской ПВО.

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