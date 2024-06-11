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Удары по ЗРК С-300 в Крыму: в ВСУ раскрыли последствия для россиян

Алексей Тесля
11 июня 2024, 15:08
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Дмитрий Плетенчук прокомментировал недавний удар по трем крупным системам российской ПВО.
С-300
ВСУ ударили по комплексам С-300 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал недавний удар по трем крупным системам российской ПВО в захваченном Крыму.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, все военные действия связаны между собой, а системы ПВО, в первую очередь, предназначены для того, чтобы защищать "собственные войска, собственные силы".

"И в этом контексте - много еще работы в Крыму. Эти же системы там неслучайно появились - они охраняют различные подразделения, различные локации, которые привлекаются к обстрелам, вообще - к ведению боевых действий, это логистика в основном. Что касается применения из того же Крыма, если коррелировать, повлияет ли это непосредственно, то из АРК противник применяет передвижные мобильные платформы...", - пояснил украинский офицер.

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Спикер ВМС также добавил, что речь идет о таких мобильных платформах, как "Искандер-М", или передвижных береговых комплексах "Бастион", которые ранее с территории полуострова запускали по материковой Украине противокорабельные ракеты, в частности, "Оникс".

"Конечно, в любом случае - чем больше сопротивления ПВО, тем сложнее отрабатывать по этим объектам и вести разведку, соответственно, сложнее. Поэтому да - опосредованно это, конечно, должно повлиять", - резюмировал Плетенчук.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по целям РФ в Крыму - последние новости

Ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму. Российские радары комплексов С-300/С-400 в трех районах временно оккупированного Крыма срочно прекратили работу, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под атаку попали Евпатория и Красноперекопск. Движение по Керченскому мосту было перекрыто, в Джанкойском районе слышали несколько взрывов.

Также в ночь на 8 июня в Крыму прогремели громкие взрывы, о чем сообщили местные жители через Telegram-канал "Крымский ветер". Сначала взрыв почувствовали в Балаклаве, затем во всех районах Севастополя. После этого звуки взрыва слышались в море возле Стрелецкой бухты.

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