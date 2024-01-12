Северная часть Черного моря перешла под контроль Украины - Буданов

Глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал важное заявление.

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Северная часть Черного моря перешла под контроль Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские силы обороны совершили и достигли то, что ранее казалось вовсе нереальным и недостижимым. Такой вывод об украинских защитниках озвучил Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

По словам Буданова, Северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В это же время, несмотря на большие риски, морские экспортные коридоры, которые играют важную роль для украинской экономики - снова функционируют.

Кирилл Буданов также добавил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территории временно оккупированного Крыма. Эти достижения для многих долгое время казались невозможными.

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"Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупации, многие из них уже начали опускать руки", - сказал руководитель ГУР МО.

Помимо прочего он добавил, что украинская армия постоянно атакует военный флот и портовые сооружения противника, потому россиянам пришлось перекидывать всё на южный восток.

"Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", - добавил Буданов.

Борьба против российского флота

Напомним, в Украине на реке Днепр есть секретная база с флотом морских дронов. Взрывчатки в них хватит на весь черноморский флот оккупантов. Об этом рассказали в The Times. Журналист The Times допускает мысль о том, что эта техника способна изменить ситуацию в Черном море, поскольку дешевые и быстро изготавливаемые украинские дроны показывают уязвимость вражеских кораблей.

Также, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что 20% флота России "уже не существует". Об этом он сказал в интервью изданию Голос Америки.

Помимо прочего, в прошлом году Силы обороны Украины уничтожили по крайней мере шесть кораблей и катеров Черноморского флота РФ, а также до 700 оккупантов, находившихся на этих судах. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

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