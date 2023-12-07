У Украины взрывчатки на весь Черноморский флот - The Times

На секретной украинской базе хранится флот морских беспилотников, который может полностью ликвидировать морскую технику РФ.

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У Украины взрывчатки на весь Черноморский флот / колллаж: Главред, фото: Викимедиа, Телеграм Михаил Федоров

В Украине на реке Днепр есть секретная база с флотом морских дронов. Взрывчатки в них хватит на весь черноморский флот оккупантов. Об этом рассказали в The Times.

Журналист The Times допускает мысль о том, что эта техника способна изменить ситуацию в Черном море, поскольку дешевые и быстро изготавливаемые украинские дроны показывают уязвимость вражеских кораблей.

В Главном управлении разведки Украины сообщили журналистам, что на базе хранится три типа беспилотников, а именно - дроны ГУР, морские дроны и дроны-камикадзе. Все они готовы и ждут выхода на боевые задачи.

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Украинские дроны / скриншот, инфографика The Times

Как Украина атакует морскими дронами

Командир беспилотного флота с позывным "13" рассказал, как с помощью именно этих дронов 10 ноября ему удалось ликвидировать две цели в Черноморском, в Крыму. По словам командира, дроны на рассвете обошли противолодочные сети, зашли в порт и нашли правильный угол атаки несмотря на то, что оккупанты открыли по ним огонь.

"Они знали, что мы приедем, но они ничего не могли с этим поделать. Радость была невероятная. Целью моей жизни было потопить русский корабль, и мы потопили сразу два из них. И насколько я знаю, никто никогда и нигде этого не делал. Теперь у нас новая цель — потопить что-то большее", - рассказал "13".

Карта атаки морского дрона / скриншот The Times

Также, по словам командующего, все атаки на флот являются делом рук команды операторов ГУР, а морские дроны - это чрезвычайно эффективное оружие, особенно, если сравнивать их со стоимостью уничтоженных кораблей.

Черноморский флот

Напомним, морские дроны ВСУ достаточно эффективны. Каждый третий из них представляет проблему для оккупантов России, которые теряют на длительный срок свои корабли. У Украины достаточно много такого оружия. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

На данный момент, российский флот потерпел серьезных потерь, включая уничтожение 15 вражеских кораблей и повреждение еще 12. Об этом сообщил в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Также, менять ситуацию в Черном море помогают партизаны. Оккупанты агрессора России в захваченном Севастополе прячут свои военные корабли от ударов ВСУ в Карантинной бухте. Партизаны продолжают наблюдать за ситуацией и приложат все усилия для скорейшего освобождения Крыма. Продолжается наблюдение за ситуацией.

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