Серьезный удар по флоту: в ВМС рассказали, сколько кораблей РФ удалось подбить

В ВМС отметили, что работа по ослаблению сил Черноморского флота будет продолжаться и в дальнейшем.

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В ВМС рассказали, сколько кораблей РФ удалось подбить / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Российский флот потерпел серьезных потерь, включая уничтожение 15 вражеских кораблей и повреждение еще 12. Об этом сообщил в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Можно посчитать те еденицы, которые уже выведены из строя. Это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага. Да, конечно, далеко не все это - результат работы наших дронов, но так же и на их счету есть достаточно много повреждений вражеских кораблей. Поэтому мы являемся фактически драйверами такого нового типа морской войны, и все это признают. Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют как надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для поражения", - сказал Плетенчук.

Он добавляет, что российские возможности в Черном море в последнее время значительно уменьшились благодаря действиям украинских Сил обороны. Плетенчук добавляет, что сейчас можно даже говорить о том, что они находятся в обороне. Однако, остается угроза, поскольку у врага есть носители крылатых ракет.

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Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины заверил, что стратегия по ослаблению флота РФ продолжится. "Мы, конечно, будем расширять наше влияние при первой возможности", - обещал капитан 3-го ранга.

Удары по Черноморскому флоту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Силам обороны Украины удалось достичь "весомых достижений на Крымском направлении".

В то же время, в НАТО подчеркнули успешность ударов Украины по военным объектам в Крыму. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что удары Сил обороны Украины заставили Россию рассматривать другие возможные места для базирования своего военного флота.

Судостроительные заводы, на которых оккупанты осуществляют ремонт кораблей Черноморского флота, теперь стали целями для украинских атак. Эксперты из Defense Express отметили, что Украина успешно уничтожила уже третье судно ЧФ, которое находилось на ремонте.

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