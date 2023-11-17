В Украине могут повысить тариф на электроэнергию: сколько будет стоить киловатт-час

Тариф на электроэнергию могут повысить уже в следующем году, новое решение должно быть взвешенным, сказал председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

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Электроэнергия в Украине в следующем году подорожает максимум на 15% - НКРЭКУ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В 2024 году тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине может вырасти ориентировочно на 15%. Киловатт-час будет стоить примерно 3 гривны. Решение о подорожании должно быть взвешенным. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

В интервью Экономической правде он рассказал о том, что в рамках текущего отопительного сезона цена на электроэнергию для населения меняться не будет и пока тариф останется на прежнем уровне.

"Мое личное мнение, что до успешного завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов", - сказал Ущаповский.

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Сколько будет стоить киловатт электроэнергии в 2024 году

Как полагает председатель НКРЭКУ, свет может подорожать уже в следующем году. Решение будет обсуждаться в рамках дискуссий - вероятно, тариф вырастет примерно на 15% - примерно до 3 грн за киловатт-час.

"Думаю, мы будем предлагать какие-то решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения. Если делать следующий шаг, то он должен быть взвешенным, максимум 15%. Это мы исходим где-то до 3 гривен за киловатт-час", - добавил Константин Ущаповский и подчеркнул, что сегодня рыночный тариф на электроэнергию составляет примерно 5,5-5,8 грн за киловатт-час без налога на добавленную стоимость (НДС).

Электроэнергия в Украине пока не подорожает – Минэнерго

В Министерстве энергетики опубликовали сообщение о том, что государство не собирается повышать тариф на электроэнергию до конца текущего отопительного сезона (он обычно длится около 6 месяцев – заканчивается примерно в середине апреля, - ред.)

"Четкая позиция Регулятора состоит в том, что вопрос повышения тарифов для населения на электроэнергию до конца прохождения отопительного периода пока не стоит", - подчеркнули в ведомстве.

Подорожание электроэнергии в Украине для населения

В конце мая стало известно, что в Украине повышают тарифы на воду и свет. С 1 июня свет подорожал до 2,64 гривен/кВт-час.

В Украине может повыситься тариф на электроэнергию, сказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, свет подорожает уже в следующем году. В рамках текущего отопительного сезона повышение тарифа не предусмотрено.

Украинцы должны платить за свет 5 грн за кВт, считает бывший министр энергетики Алексей Оржель. Согласно его оценке, тариф в 2,64 грн за киловатт-час не соответствует реальной рыночной цене на электроэнергию.

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