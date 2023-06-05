Украинцы должны платить 5 грн за кВт: экс-министр энергетики предложил новое повышение

Новый тариф на электроэнергию не соответствует реальности – он должен быть вдвое выше, заявил Алексей Оржель.

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Алексей Оржель считает, что тарифы на электроэнергию нужно поднять еще в два раза / Коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, УНИАН

С 1 июня в Украине значительно выросли тарифы на электроэнергию. Бывший министр энергетики Алексей Оржель считает, что данное повышения является недостаточным. Чтобы тарифы соответствовали ситуации на рынке, украинцы должны платить в два раза больше.

Оржель уверен, что платить за электроэнергию граждане Украины должны по рыночным ценам. По его словам, даже себестоимость электричества сейчас выше установленного Кабмином тарифа.

"Тариф 2,64 грн за киловатт-час для населения не отражает реальную цену. 3,30 – это одно только производство электричества. Добавляем сюда тариф на распределение и получается более 5 грн", – сказал экс-министр в интервью изданию Главком.

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Кто такой Алексей Оржель Алексей Оржель окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт, получил степень магистра по специальности "Энергетический менеджмент". С 2006 по 2014 годы Оржель занимал должность начальника отдела комбинированного производства тепловой и электрической энергии в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ). С 2014 года работал в частном бизнесе. С октября 2014 года - председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. На внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины IX созыва от партии Слуга народа, №16 в списке. 29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. Алексей Оржель назначен министром энергетики и защиты окружающей среды. 4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, что повлекло за собой отставку всего правительства, в частности, и Оржеля.

Повышение тарифов в Украине

С 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию для всех потребителей – 2,64 кВт*ч независимо от объемов потребления.

До этого тариф в случае потребления до 150 кВт*ч в месяц составлял 1,44 грн, а сверх этой цифры - 1,68 грн за каждый кВт*ч.

Повышение тарифов на электроэнергию в Минэнерго объяснили необходимостью финансировать ремонтные работы, поскольку во время многочисленных ракетных атак на объекты энергоструктуры российские оккупанты нанесли значительные повреждения и разрушения.

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