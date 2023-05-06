Тариф на электроэнергию в Украине может вырасти почти в два раза: в чем причина

По выводам экспертов, украинцы могут начать платить за свет по европейским тарифам.

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Тариф на электроэнергию в Украине может вырасти почти в два раза / фото УНТАН, коллаж Главред

В Украине тариф на электроэнергию могут повысить до 2,4 гривен и 2,8 гривен за 1 кВт*час.

При этом на данный момент за каждый кВт*час нужно платить 1,44 грн при потреблении до 250 кВт*час в месяц и 1,68 грн – при превышении этого лимита, пишет Укринформ.

По выводам экспертов, Украине уже скоро придется компенсировать нехватку собственной генерации за счет импорта. А это еще выше цифры (биржевая цена на электроэнергию в Восточной Европе превышает 180 евро за МВт, что в пересчете — более 7,2 гривен за кВт*ч) и большие расходы бюджета для компенсации разницы в тарифах.

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Если же стоимость электричества для значительной части потребителей в четыре или пять раз выше, должны понимать: за все кто-то должен платить. Формально ущерб от применения пониженных тарифов через механизм возложения государством специальных обязанностей (ПСО) ложится на две государственные компании - "Энергоатом" (85% нагрузки) и "Укргидроэнерго".

Фактически же за это платим все мы через государственный бюджет. Ибо в условиях войны госкомпании уже не могут, как раньше, компенсировать свои потери из-за продажи электроэнергии бизнеса по рыночным ценам. Потребление же в коммерческом сегменте резко снизилось.

Ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

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