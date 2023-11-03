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В Украине может повыситься тариф на электроэнергию: министр назвал сроки

Ангелина Подвысоцкая
3 ноября 2023, 22:48
Министр энергетики рассказал, что украинцев ждет очень сложная зима.
деньги, Герман Галущенко, электроэнергия
В Украине может повысится тариф на электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: atom.gov.ua, УНИАН, pixabay

В Украине может произойти повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ТСН.

Он также предупредил, что украинцев ждет сложная зима, так как российские оккупанты разрушили часть энергетической инфраструктуры. Именно с этим было связано повышение тарифов, которое произошло ранее. Недавнее повышение цен помогло минимально обеспечить ремонт энергосистемы для подготовки к зиме.

В то же время министр отметил, что в этом году не планируется повышение цены на электроэнергию. Это не произойдет, пока не закончится отопительный сезон.

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"В любом случае - это (повышение тарифов на электроэнергию - Главред) вопрос следующего года, после прохождения отопительного сезона", - говорит Галущенко.

Новое повышение тарифа будет определяться то, какая ситуация будет в энергосистеме.

Повышение коммунальных тарифов

Напомним, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.

Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.

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