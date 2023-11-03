В Украине может повыситься тариф на электроэнергию: министр назвал сроки

В Украине может произойти повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ТСН.
Он также предупредил, что украинцев ждет сложная зима, так как российские оккупанты разрушили часть энергетической инфраструктуры. Именно с этим было связано повышение тарифов, которое произошло ранее. Недавнее повышение цен помогло минимально обеспечить ремонт энергосистемы для подготовки к зиме.
В то же время министр отметил, что в этом году не планируется повышение цены на электроэнергию. Это не произойдет, пока не закончится отопительный сезон.
"В любом случае - это (повышение тарифов на электроэнергию - Главред) вопрос следующего года, после прохождения отопительного сезона", - говорит Галущенко.
Новое повышение тарифа будет определяться то, какая ситуация будет в энергосистеме.
Повышение коммунальных тарифов
Напомним, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.
Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.
Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.
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