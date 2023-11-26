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Партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ: где оккупанты их прячут, фото

Андрей Ганчук
26 ноября 2023, 16:02
Украинские партизаны сделают все возможное для скорейшего освобождения оккупированного Россией Крымского полуострова, сказали в Атеш.
Корабль РФ
Россия прячет подальше от сил обороны Украины свои военные корабли в Крыму / Атеш

Оккупанты агрессора России в захваченном Севастополе прячут свои военные корабли от ударов ВСУ в Карантинной бухте. Партизаны продолжают наблюдать за ситуацией и приложат все усилия для скорейшего освобождения Крыма.

Как сообщили украинские партизаны Атеш, россияне пытаются прятать свои корабли в Карантинной бухте, которая находится в захваченном Севастополе. Продолжается наблюдение за ситуацией.

"АТЕШ продолжает наблюдение за Карантинной бухтой в Севастополе. Военные корабли одни из наших приоритетных целей и поэтому агенты АТЕШ ведут непрерывный мониторинг морского пространства у берегов Крыма. Мы тщательно наблюдаем за типами судов и маршрутами их следования. Агенты активно собирают и передают информацию в нужные руки, направляя все усилия на скорейшее освобождение полуострова от ра**истов", - указано в сообщении.

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Где войска РФ в Севастополе прячут корабли:

Корабль РФ
Корабль РФ в Карантинной бухте / Атеш
Корабль РФ
Корабль РФ в Карантинной бухте / Атеш
Корабль РФ
Корабль РФ в Карантинной бухте / Атеш

Активисты ставят перед собой задачу оказать помощь по освобождению Крыма.

"Оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд, однако мы не позволим этому долго продолжаться и приложим все усилия для скорейшего его освобождения", - подчеркнули партизаны.

Корабли России в Черном море

В Военно-морских силах Украины заявили, что ВСУ уничтожили 15 кораблей оккупантов России, еще почти столько же повредили. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне убрали из Черного моря ракетоносители, которыми могли бы бить по Украине.

Россия сейчас не может запускать ракеты с кораблей из Черного моря из-за непогоды, сказал Дмитрий Плетенчук. При этом он напомнил, что ракетоносители перебазированы в Новороссийск подальше от ударов украинской армии.

В Британии узнали о планах России по вопросам блокады украинской торговли в Черном море. Как полагают в разведке Министерства обороны Великобритании, россияне откажутся от таких действий, поскольку боятся потерять свои корабли.

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Севастополь войска России военные корабли новости Крыма война России и Украины
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