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Россия сейчас не может запускать ракеты с кораблей: названа причина

Яна Ставская
26 ноября 2023, 11:45
Все российские корабли сейчас находятся в пунктах базирования.
Россия сейчас не может запускать ракеты с кораблей: названа причина
Украина продолжает бить по оккупантам в Крыму / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны России

У российских оккупантов сейчас нет возможности запускать ракеты по материковой Украине из акватории Черного моря. По состоянию на утро 26 ноября ракетоносителей Черноморского флота в этом регионе не зафиксировано.

Как рассказал в эфире телемарафона спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, причина этому - непогода.

"По состоянию на сейчас штормит, нет никаких кораблей в принципе. Они находятся в пунктах базирования. Вероятнее всего, сегодня до конца суток погода не изменится. Условия так же не изменятся. Будем мониторить, следить, но сегодня, похоже, выходов не ожидается", - предположил он.

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При этом Плетенчук уточнил, что шторм - не гарантия, но сами системы вооружения в такую непогоду врагом фактически не применяются.

"Из-за того, что расшатывает сильно - запустить ракету в таких условиях довольно сложно. И если корабль, рассчитанный на штормовую погоду, может выйти в море, то непосредственно запуск ракет осуществить достаточно сложно, если не невозможно. Ну представьте себе, что корабль расшатывает, а вам надо запустить с него ракету? Сам корабль может выдержать шторм, но система вооружения не рассчитана", - сказал представитель ВМСУ.

Плетенчук напомнил, что в результате успешных украинских атак на флот РФ в Черном море основные российские ракетоносители перебазированы в Новороссийск.

"Периодически они переходят в Туапсе и обратно, чтобы запутать следы. Тем не менее, видим рассредоточение с целью сохранения корабельного состава - некоторые перебазировали в Феодосию, в Севастопольской бухте тоже остаются корабли, но уже не такие важные, потому что их применение сейчас опасно - это и сторожевые, и патрульные и даже десантные корабли. Главная ударная сила - это ракетоносители, их в первую очередь и перебазировали", - пояснил Плетенчук.

Взрывы в Крыму

В оккупированном Крыму регулярно слышны взрывы, а местная оккупационная "власть" сообщает о работе ПВО.

Эксперты убеждены, что Украина уже имеет нужную для деоккупации полуострова оружие, в частности дальнобойные ракеты.

ВСУ бьют не только по инфраструктуре Черноморского флота, но и уничтожают системы ПВО россиян в Крыму. Как писал Главред, в ночь на 30 октября ВСУ ударили по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма. Ранения получили якобы 17 российских военнослужащих, а также было повреждено пять автомобилей, и одна из машин уже не подлежит восстановлению.

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новости России Черноморский флот Военно-морские силы новости Крыма
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