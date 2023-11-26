"Нет смысла организовывать плацдарм": Свитан объяснил тактику ВСУ на юге

ВСУ нужно отодвинуть линию боевого столкновения восточнее Херсона и прикрыть областной центр, уверен Роман Свитан.

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Украинские военные закрепляются на Левобережье, рассказал Роман Свитан / Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

На левом берегу Днепра в Херсонской области Силами обороны создан так называемый тактический плацдарм, заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Он может стать оперативным только в том случае, если войскам будет поставлена такая задача. Там ориентировочно 5-7 плацдармов, где находится определенное подразделение. Плацдарм считается тактическим, потому что в любой момент, если будет принято решение, наши войска могут пойти на правый берег", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что для того чтобы тактический плацдарм превратился в оперативный, нужно решение Генштаба о начале строительства инженерных сооружений – понтонных мостов, дебаркадеров с левого на правый берег и налаживание курсирования барж с буксирами.

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"Только тогда появится возможность переброски войск. Пока решение не принято, нет смысла организовывать оперативный плацдарм", - говорит он.

Военный эксперт считает, что украинским защитникам лучше сосредоточиться на реализации первоочередной задачи – попытке отодвинуть линию боевого столкновения восточнее Херсона и прикрыть областной центр от российской артиллерии.

"Чем дальше на восток она будет отодвинута, тем лучше. Речь идет о тактических плацдармах, а вот когда будет достаточное количество сил и средств, резервов, появится решение о создании оперативного плацдарма и переброске войск. Но пока этого нет", - добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Продвижение ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ взяли три плацдарма на Левобережье. Артиллерийский огонь уже позволил украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта, говорит Владислав Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, в ГУР раскрыли сценарий сдачи РФ Левобережья. ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, рассказали в Генштабе.

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