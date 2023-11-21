СМИ сообщают о взрывах в Крыму - оккупанты утверждают, что 'все спокойно'

Природу и происхождение данных звуков журналистам точно установить не удалось.

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Оккупанты перекрывали Керченский мост / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны Британии, Telegram Крымский ветер

Ряд украинских СМИ и крымских пабликов сообщили о взрывах на западе Крыма 21 ноября. Вместе с тем, оккупационные "власти" утверждают, что все это - фейк, а в регионе якобы все в порядке.

В центральной части Севастополя с утра слышны звуки, похожие на взрывы и стрельбу из артиллерии, сообщил, в частности, корреспондент проекта Радио Свобода "Крым.Реалии".

Природу и происхождение данных звуков журналистам точно установить не удалось. Российские власти и военные РФ происходящее не комментировали, учений на этот день ранее анонсировано не было, замечает издание.

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На фоне взрывов вечером более часа был перекрыт Керченский мост.

Проукраинский паблик "Крымский ветер" опубликовал кадр с, по утверждению авторов, горящей Сакской ТЭЦ на фоне вечернего Черного моря. Взрывы были слышны в Евпатории и Саках.

Что говорят оккупанты

Советник коллаборанта Аксенова Олег Крючков назвал "вбросом фейков" информацию об атаках по Сакам и Евпатории.

"На западе Крыма, как и в других районах полуострова все спокойно", - утверждает он.

Взрывы в Крыму и прогноз по его освобождению

Украина не скрывает, что намерена освобождать Крымский полуостров военным путем. Правда, для этого необходимо лишить противника логистических путей. По крайней мере возможность разрушить Крымский мост у ВСУ уже появилась, ранее подтвердил военный эксперт Владисав Селезнев.

Эксперты соглашаются, что сроки освобождения Крыма напрямую будут зависеть от освобождения украинскими силами херсонского левобережья.

Помимо атак на российские судна в Черном море ВСУ также регулярно бьют по аэродромам оккупантов в Крыму и атакуют портовую инфраструктуру, которую использует Черноморский флот.

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