Крыму приготовиться: эксперт сообщил о шансе для ВСУ выйти к полуострову

Силы обороны Украины могут перекрыть крымские перешейки, прорвав фронт на левом берегу Херсонщины. Эксперт указывает на нервы в рядах оккупантов.

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Эксперт сообщил о шансе для ВСУ выйти к полуострову / Коллаж Главред, фото: Фото: сухопутные силы Украины, главнокомандующий ВСУ, deepstatemap

Для того, чтобы реализовать безопасную переправу через Днепр на левый берег Херсонщины нужна многоуровневая система ПВО, чтобы с ее помощью отогнать вражеские самолеты как можно дальше, а также расширение плацдарма, чтобы большая часть вражеской артиллерии не имела возможности для прицельных ударов по сооружению. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

По его словам, есть определенные вопросы относительно перемещения бронетехники ВСУ на левом берегу Херонской области.

"Есть вопрос именно относительно технической возможности. Конечно, украинские войска имеют некоторые специальные машины и технику, которую получили от немецких партнеров, но задействована ли она - неизвестно. В частности, БТР обладают способностью самостоятельно перемещаться и преодолевать рубежи, а вот по другой технике есть вопросы", - отмечает Селезнев.

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Он отмечает, что масштаб действий украинских войск на южном направлении впечатляет. Российская армия уже вынуждена реагировать, и на это направление назначен новый командующий, генерал-полковник Михаил Теплинский, которого считают наиболее умным и эффективным среди российских генералов.

"Враг начинает перемещать на этот участок фронта подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии, уже достаточно давно там воюет морская пехота из состава Каспийской флотилии. Проблема для врага заключается в том, что он тщательно не готовился к атакам ВСУ. На этом участке фронта немного инженерно-фортификационных сооружений для замедления украинского наступления. Поэтому враг нервничает, потому что от берега Днепра до крымских перешеек примерно 80 километров. А при условии отсутствия мощных рубежей обороны, если украинская армия будет иметь масштабные ресурсы для контрнаступления на этом участке, враг может понести непоправимые потери", - добавляет экс-секретарь Генерального штаба.

Эксперт сообщил, что решающим фактором, который будет определять дальнейший прогресс ВСУ на южном направлении, является наличие ресурсов.

"Если Украина будет иметь соответствующее штурмовое подразделение для перемещения на левый берег и развития контрнаступления, мы можем удивиться результатам их деятельности", - резюмирует Селезнев.

Боевые действия ВСУ на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владислав Селезнев отмечал, что российские оккупанты не намерены проявлять "жесты доброй воли" на юге Украины. Сейчас у захватчиков есть достаточно ресурсов, чтобы удержаться на этом направлении, поэтому пока им не планируется отступать.

В течение последних суток на Таврическом направлении более десятка российских военных сдавались в плен. Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский в своем канале в Telegram.

В то же время, в Центре национального сопротивления отметили, что российские СМИ проводят информационную кампанию против Украины и заявили о "перегруппировке войск" на Херсонщине, но пока эта информация не имеет подтверждения.

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