"Сдала" студента для ФСБ: у Зеленского требуют привлечь Фарион к ответственности

Действия Фарион, которые привели к задержанию оккупантами студента в Крыму – это "низкость и преступление", подчеркнула Ташева.

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У Зеленского требуют привлечь Фарион к ответственности/ коллаж: Главред, фото: Главред

Представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева назвала "низостью и преступлением" действия экс-нардепа Ирины Фарион, которые привели к тому, что во временно оккупированном Крыму арестовали студента Максима Глебова.

Фарион опубликовала в интернете письмо от студента из Крыма, которое тот написал ей, чтобы поддержать ее позицию относительно украинского языка. После этого бывший нардеп опубликовала это письмо, не скрыв имя адресанта. В заключении Максима Глебова забрали на допрос в Крыму сотрудники российской ФСБ. Тамила Ташева подчеркнула, что Фарион за такие действия нужно привлечь к ответственности.

По словам Ташевой, "это низость, и преступление – выкладывать на всеобщее обозрение сообщение от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории".

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Она отметила, что ежедневно общается с такими гражданами из Крыма и осуществляет системный мониторинг так называемых "судов" над нашими гражданами, которые своими действиями "дискредитируют" Вооруженные силы страны-агрессора России.

"Сейчас мы знаем о по меньшей мере 535 таких "дискредитациях". Спасибо всем нашим гражданам за такую сильную украинскую позицию, уверена – вы будете встречать наши силы безопасности и обороны в Крыму первыми. Но мне никогда бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности. Как представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия данную гражданку", – отметила Ташева.

Ранее сообщалось, что Фарион "сдала" спецслужбам украинского студента-патриота в Крыму. Во временно оккупированном Крыму арестовали студента Максима Глебова, который написал Ирине Фарион письмо в поддержку ее позиции по украинскому языку. Экс-нардеп опубликовала его со своем Telegram-канале, благодаря чему, вероятно, российские спецслужбы и обратили внимание на украинского патриота.

Сейчас студент Максим Глебов, который учится на первом курсе украинской филологии, находится в центре по борьбе с экстремизмом при МВД.

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