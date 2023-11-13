'Перешли к активной обороне': в ВСУ рассказали о результатах наступления врага

Россияне на Бахмутском направлении перешли к активной обороне. В ВСУ сообщили об обстановке на этом фасе фронта.

https://glavred.info/ukraine/pereshli-k-aktivnoy-oborone-v-vsu-rasskazali-o-rezultatah-nastupleniya-vraga-10516408.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали об обстановке на Бахмутском направлении / Коллаж Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины

На Бахмутском направлении российские войска перешли от пассивной обороны к активным действиям, направленным на разведку слабых мест украинской обороны. Однако на всей линии соприкосновения от Купянска до Бахмута армии РФ не удалось достичь стратегических успехов. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"На данном участке фронта враг от обороны перешел к активной обороне. Пытается отбить позиции, которые он потерял предварительно. Наши военнослужащие при лучшем случае переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение. Так за минувшие сутки отбили наши воины 10 атак противника. Это Клещиевка, Андреевка", - говорит Фитьо.

Он также добавил, что Силы обороны Украины заметили подготовку армии Российской Федерации к активным боевым операциям еще перед октябрем, и этот процесс длился примерно три месяца. Важно отметить, что в то же время также готовились и украинские Вооруженные силы.

видео дня

"Мы укреплялись, укрепляли инженерные сооружения свои. Подтягивали также резервы. И мы видели, что сначала атаки происходили более активно на Лимано-Купянском направлении, а сейчас они перешли на Бахмутское направление. То есть противник пробует хоть где-то достичь успехов", - добавляет Фитьо.

Наступление РФ на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, некоторые позиции на Бахмутском направлении переходят из рук в руки. В ВСУ рассказали о тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Также, как сообщил заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, в течение последней недели российские оккупанты интенсивно проводят атаки на позиции Сил обороны Украины в районе Бахмута, создавая напряженную обстановку.

Во время контрнаступательных действий в Донецкой области украинские военные пересекли железную дорогу неподалеку от Андреевки, которая расположена в 10 километрах от Бахмута.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.