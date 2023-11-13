Оккупанты массово спиваются в окопах: разведка Британии рассказала о наркомании в армии РФ

Невозможность покинуть окопы приводит к злоупотреблению психоактивными веществами, сообщили в Минобороны.

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В российской армии увеличилось количество наркоманов / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Великобритании сообщило, что значительная часть российских военных стали на фронте алкоголиками и наркоманами. Невозможность покинуть окопы приводит к злоупотреблению психоактивными веществами.

Как отмечается в сводке Минобороны в Twitter, что в сентябре 2023 года независимое российское СМИ "Верстка" сообщило, что до 15% российских солдат в Украине употребляют наркотики, в том числе амфетамины и каннабис, и что их легко достать даже на передовой.

"Эти сообщения заслуживают доверия и следуют за многочисленными сообщениями с момента вторжения о большом количестве дисциплинарных событий, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих", - говорится в сообщении. видео дня

По данным британской разведки, российские командиры часто наказывают наркоманов и алкоголиков, направляя их в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые фактически превратились в штрафные подразделения.

"Одной из основных причин плохой российской дисциплины и злоупотребления психоактивными веществами, вероятно, остается отсутствие у боевых частей возможности отойти от линии фронта", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что армия РФ нацелилась на крупный город на Харьковщине. Лиманское направление пока противник не задевает, вероятно, из-за того, что ранее здесь изрядно получил на орехи от Сил обороны Востока.

РФ создает теневую армию наемников для войны в Украине. Удалось обнаружить сто наемников, принадлежащих к ЧВК "Редут", при этом прямое руководство осуществляется из ГУ Генштаба РФ.

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