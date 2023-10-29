Заканчивается стрельбой: в армии РФ растет напряжение между россиянами и тувинцами

В российской армии растет межэтническое напряжение между русскими и тувинцами. Нередко споры заканчиваются стрельбой с летальным исходом.

https://glavred.info/ukraine/zakanchivaetsya-strelboy-v-armii-rf-rastet-napryazhenie-mezhdu-rossiyanami-i-tuvincami-10512298.html Ссылка скопирована

В армии РФ растет напряжение между россиянами и тувинцами / коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, ЦНС

В оккупационной армии РФ возникает этническая напряженность между представителями тувинского народа и русскими. По информации, полученной от украинских источников в зоне конфликта, военнослужащие тувинского происхождения, которые служат в составе российской армии, конфликтуют с россиянами все чаще. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Нередко такие споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.

"Причины вражды довольно банальны - это вражда на основе традиционного превосходства русских к порабощенным ею народам и борьбы за распределение военного снаряжения (коллиматоры, тепловизоры и другое оборудование). Особенно бурно выяснение межэтнических отношений происходит после чрезмерного употребления алкоголя", - говорится в сообщении. видео дня

В центре национального сопротивления отмечают, что во времена руководства Сергеем Шойгу Министерством обороны РФ он установил определенные льготы для представителей тувинского народа, поскольку сам является происхождением из этих регионов.

"Производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или же отложить в "долгий ящик", - резюмируют в ЦНС.

Этнические конфликты в российской армии

Напомним, как ранее сообщал Главред, в рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области снова вспыхивают этнические конфликты, которые часто отражаются и на гражданских. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Отмечается, что во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений.

Также, среди российских оккупантов продолжают происходить различные этнические конфликты. Об этом сообщил известный журналист Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале. По его данным, очередной конфликт случился между кадыровцами и бурятами ‒ во временно оккупированном городе Васильевка (Запорожская область).

В то же время, в Вооруженных силах Украины сформировали батальон "Сибирь", в который вошли граждане страны-агрессора Российской Федерации. В батальоне десятки россиян и представители этнических меньшинств, которые хотят независимости и процветания своих республик и свержения режима Владимира Путина.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.