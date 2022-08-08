Разгорелись этнические конфликты: на Запорожье оккупанты застрелили чеченца-замкомандира подразделения

На Запорожье оккупанты застрелили замкомандира подразделения / Reuters, скрин

В рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области вновь вспыхивают этнические конфликты, которые часто отражаются и на гражданских.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Отмечается, что во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений.

"Продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической почве, часто затрагивающие гражданское население. Так, на оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений", – говорится в сообщении.

Также в разведке рассказали, что один из российских захватчиков в Зеленополье в Запорожской области сбил электрический столб, сев за руль пьяным. Вследствие этого весь населенный пункт остался без света.

Растет давление оккупантов на местное население

Также в разведке сообщили, что захватчики усилили свое давление на гражданских на оккупированных территориях.

"Так, в Великом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией осуществляется давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов рф и перерегистрации в соответствии с российским законодательством", – отмечают в ГУР.

Также увеличилась жестокость оккупантов к местному населению в оккупированной Балаклее на Харьковщине после того, как в город прибыл новый батальон оккупантов. В этот батальон, в частности, входят мобилизованные в России бывшие уголовные заключенные.

"На оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах", – добавляют в украинской разведке.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты открыто признают, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа. При этом они угрожают взрывом при попытке штурма ВСУ.

Напомним, в Кремле заявили о готовности к проведению переговоров с украинской стороной по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил украинскую делегацию в прекращении переговоров.

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