Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле ответили на предложение Эрдогана

Украинская делегация якобы "ушла с радаров", заявил Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о готовности к проведению переговоров с украинской стороной по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил украинскую делегацию в приостановке переговоров, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем он не подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским.
При этом пресс-секретарь Путина заявил о том, что украинская делегация якобы "ушла с радаров".
"Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", - добавил Песков.
Напомним, ранее Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.
После встречи лидеров РФ и Турции в Сочи 5 августа, Эрдоган заявил турецким СМИ, что его предыдущие контакты с президентом государства-агрессора России "нашли позитивное отражение на Кавказе, в Сирии и в Украине.
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