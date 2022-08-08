"Эрдоган оказывает влияние на Путина": посол объяснил, можно ли считать Турцию союзником Украины

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 5 августа встретились в Сочи/ Фото kremlin.ru

Турция была и остается стратегическим партнером. Но Киев понимает, что у Анкары есть свои интересы, и они никуда не делись в связи с нападением России на Украину. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, отвечая на вопрос, действительно ли мы можем называть Турцию союзником Украины, учитывая тесные контакты российского и турецкого руководства.

"Турция как была для нас стратегическим партнером, так и остается. Но даже до начала войны мы прекрасно понимали, что у Турции есть свои интересы, и эти интересы никуда не делись в связи с нападением России на Украину. Конечно, посреднические услуги, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, гуманитарка, политическая поддержка – это положительные вещи, но есть и те вещи, которые нам не нравятся и не нравились. Мы об этом говорили до войны в более открытом формате. Сейчас этот параллельный российско-турецкий трек стал более чувствительным, мы на него реагируем более жестко, но это не значит, что мы испортим отношения в том объеме, который мы с ними имеем только потому, что мы на что-то обижены", — сказал Боднар в интервью РБК-Украина.

В то же время посол Украины в Турции признает, что действительно есть сложный диалог по некоторым вопросам, в частности по вопросам взаимосвязей Турции с РФ. Но в то же время большой комплекс взаимодействия, которым Киев не может пренебрегать.

Боднар добавил, что диалог между Турцией и РФ способствует решению определенных вопросов. В частности, зернового вопроса, посреднических услуг и так далее.

"Можно сказать, что определенным образом Эрдоган оказывает влияние на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей", — отметил дипломат.

Встреча Эрдогана и Путина

5 августа в Сочи состоялась встреча главы РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. В ходе переговоров, которые длились более четырех часов, стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, войну России против Украины, конфликт в Нагорном Карабахе и Сирию. Кроме того, как утверждают российские власти, Анкара частично согласилась платить за газ в рублях.

В The Washington Post со ссылкой на украинскую разведку написали, что Путин пытался уговорить Эрдогана помочь обойти санкции Запада. Согласно данным сведениям, Москва просит, чтобы Анкара помогла ей открыть банковские счета, и разрешила покупку доли в нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах Турции. Путину это нужно для сокрытия российского происхождения нефти. Впрочем, утверждает издания, не факт, что турецкое государство пойдут навстречу Кремлю по данным вопросам.

Президент Турции Эрдоган по итогам переговоров с Путиным заявил, что он предложил главе Кремля провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, в войне Москвы против Киева не будет победителя. Анкара готова организовать встречу на территории Турции.

Сообщалось также, что Эрдоган решил не принимать участия в пресс-конференции с Путиным. Мероприятие должно было состояться по завершению переговоров. Он также старался как можно меньше фотографироваться с российским главой государства и не остался на запланированный ужин. Сразу после встречи Эрдоган со своей делегацией улетел домой.

Другие новости: