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Эрдоган отказался от пресс-конференции с Путиным: сел в самолет и улетел в Турцию – СМИ

7 августа 2022, 12:35

Президент Турции Эрдоган максимально сократил фотосессию с Путиным и не остался на организованный ужин.

Путин, Эрдоган
Эрдоган не остался на ужин с Путиным и после переговоров улетел домой - Коммерсант / Фото Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган решил не принимать участия в пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие должно было состояться по завершению переговоров. Он также старался как можно меньше фотографироваться с российским главой государства и не остался на запланированный ужин. Сразу после встречи Эрдоган со своей делегацией улетел домой.

Как сообщает Коммерсант, после встречи в Сочи глава Кремля Путин и президент Турции Эрдоган должны были провести большую совместную пресс-конференцию. Однако ее не было. Мероприятие отменили по требованию турецкого главы государства.

Кроме того, утверждают журналисты, Эрдоган сократил до минимума фотосессию с Путиным.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по завершении встречи намерены были дать обширную пресс-конференцию при большом стечении журналистов. Но окончательный формат выглядел иначе: пресс-конференции вообще никакой, фотографов тоже не нужно, кроме одного, который справится за всех. Пресс-конференцию отменили по инициативе турецкого президента", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что как только переговоры завершились, Эрдоган вместе с турецкой делегацией быстро улетели домой. Ужин, который был запланирован заранее, тоже не состоялся.

"Турецкий президент не остался даже на приготовленный ужин, а во время четырехчасовых переговоров обходился чаем и кофе", - подчеркнули журналисты.

Встреча Эрдогана и Путина

В пятницу, 5 августа, в Сочи состоялась встреча главы РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. В ходе переговоров, которые длились более 4 часов, стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, войну России против Украины, конфликт в Нагорном Карабахе и Сирию. Кроме того, как утверждают российские власти, Анкара частично согласилась платить за газ в рублях.

В The Washington Post со ссылкой на украинскую разведку написали, что Путин пытался уговорить Эрдогана помочь обойти санкции Запада. Согласно данным сведениями, Москва просит, чтобы Анкара помогла ей открыть банковские счета, и разрешила покупку доли в нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах Турции. Путину это нужно для сокрытия российского происхождения нефти. Впрочем, утверждает издания, не факт, что турецкое государство пойдут навстречу Кремлю по данным вопросам.

Президент Турции Эрдоган по итогам переговоров с Путиным заявил, что он предложил главе Кремля провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, в войне Москвы против Киева не будет победителя. Анкара готова организовать встречу на территории Турции.

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