В Эстонии советуют не торопить контрнаступление: ВСУ столкнулись с вызовами

Украинские воины вынуждены преодолевать хорошо укрепленные оборонительные линии россиян, продвигаясь через минные поля.

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Украина еще не задействовала свои значительные резервы / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Не стоит навязывать украинскому войску темп контрнаступления, который не соответствует логике военного времени. Посол Эстонии в НАТО Юри Луйк, которого цитирует ERR, в эфире канала ETV призвал Запад не завышать ожиданий от наступательной операции Украины и отметил вызовы, с которыми столкнулись ВСУ на пути к освобождению территорий.

В частности, речь идет об оборонительных рубежах россиян.

"Ведь у россиян там три большие линии обороны, огромные минные поля, укрепленные доты. Можно только представить, как трудно туда украинским бойцам прорваться. И вообще, дело в том, что если ты идешь в атаку, то сперва надо пройти через сложный оборонительный вал, это самое сложное и самое затратное", - высказался Луйк.

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Он подчеркнул, что Украина еще не задействовала свои значительные резервы. Тогда как российские действия (бомбардировка Одессы, к примеру) Луйк назвал "жестоким террористическим актом", чтобы помешать вывозу украинского зерна.

Контрнаступление ВСУ - почему темпы медленные

ВСУ пошли в контрнаступление больше месяца назад. За неделю Вооруженным силам удалось освободить сразу семь населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей. Впрочем, вскоре западные эксперты констатировали определенное "угасание" импульса операции по деоккупации территорий.

Украина не скрывает, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось. Однако командование ВСУ в своих сводках неоднократно подчеркивало, что в первую очередь будет пытаться сохранить как можно больше жизней воинов.

Институт изучения войны обращает внимание на три фактора, почему летнее контрнаступление ВСУ не представляется быстрым. Речь идет и о подготовленных оборонительных позициях, и о дефиците в боевой авиации (поддержке сухопутных сил с воздуха), и об ограниченном времени, которое было у защитников на подготовку к масштабным наступательным операциям.

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