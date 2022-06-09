В Запорожской области кадыровцы заставляли бурятов мыть им ноги - офицер

В Запорожской области кадыровцы заставляли бурятов мыть им ноги / freepik.com / Минообороны РФ

В селе Тарасовка, что в Запорожской области, русские оккупанты-кадыровцы заставляли русских оккупантов-бурятов мыть себе ноги - как правило, грязные, потные и вонючие. Об этом рассказал известный таможенник и капитан первого ранга в запасе Анатолий Макаренко в интервью Дмитрию Гордону.

Макаренко говорит, что эту грязную историю рассказал ему его приятель. А сам он посоветовал другу вместе с семьей срочно эвакуироваться, что тот, хоть и с трудом, исполнил.

Макаренко прямо назвал российскую армию "мерзкой, наглой ордой", которая уничтожает все, что встречается на ее пути.

"Я очень любил свою школу и люблю. И когда мне выслали фотографии разбитого компьютерного класса, который мы создали, уничтоженных интерактивных досок, просто расстрелянных, разбитых, загаженных кабинетов, где детвора моего села училась, росла. Это был первый раз во время войны, когда у меня пробило слезу. И потом меня поразила одна из фотографий, где на доске написано: "Простите, мы не хотели". Вот сначала все обгадить, уничтожить, а потом что-то сказать... Какое "простите"? Хотели вы, все осознанно делали", – подытожил он.

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Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Донецкой области украинские военнослужащие мастерски уничтожили более 20 оккупантов из Бурятии, которые скрывались в доме местных жителей.

"Молчание бурятов" – новый сезон в селе Диброва Донецкой области. Точными ударами артиллерии нашей 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожено более 20 бурятов из оккупантской армии. Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов", – написал он.

​До того, стало известно, что под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимира Анданова, известного под позывным "Ваха". На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию, а в 2022 снова пошел воевать - но получил пулю от украинского снайпера.

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