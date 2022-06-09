УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Запорожской области кадыровцы заставляли бурятов мыть им ноги - офицер

9 июня 2022, 16:21

Капитан первого ранга в запасе Анатолий Макаренко в интервью прямо назвал российскую армию "мерзкой, наглой ордой", которая уничтожает все на своем пути.

Грязные ноги, оккупант
В Запорожской области кадыровцы заставляли бурятов мыть им ноги / freepik.com / Минообороны РФ

В селе Тарасовка, что в Запорожской области, русские оккупанты-кадыровцы заставляли русских оккупантов-бурятов мыть себе ноги - как правило, грязные, потные и вонючие. Об этом рассказал известный таможенник и капитан первого ранга в запасе Анатолий Макаренко в интервью Дмитрию Гордону.

Макаренко говорит, что эту грязную историю рассказал ему его приятель. А сам он посоветовал другу вместе с семьей срочно эвакуироваться, что тот, хоть и с трудом, исполнил.

Макаренко прямо назвал российскую армию "мерзкой, наглой ордой", которая уничтожает все, что встречается на ее пути.

"Я очень любил свою школу и люблю. И когда мне выслали фотографии разбитого компьютерного класса, который мы создали, уничтоженных интерактивных досок, просто расстрелянных, разбитых, загаженных кабинетов, где детвора моего села училась, росла. Это был первый раз во время войны, когда у меня пробило слезу. И потом меня поразила одна из фотографий, где на доске написано: "Простите, мы не хотели". Вот сначала все обгадить, уничтожить, а потом что-то сказать... Какое "простите"? Хотели вы, все осознанно делали", – подытожил он.

Читайте такжеОбратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русских

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Донецкой области украинские военнослужащие мастерски уничтожили более 20 оккупантов из Бурятии, которые скрывались в доме местных жителей.

"Молчание бурятов" – новый сезон в селе Диброва Донецкой области. Точными ударами артиллерии нашей 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожено более 20 бурятов из оккупантской армии. Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов", – написал он.

​До того, стало известно, что под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимира Анданова, известного под позывным "Ваха". На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию, а в 2022 снова пошел воевать - но получил пулю от украинского снайпера.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
новости Запорожья буряты новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:30

Вражеский штурм под Бахмутом нарвался на мощную ответку ВСУ: рашисты отошли с потерями

16:24

Джонни Депп простит долг своей бывшей: но есть нюанс

16:23

Приметы на 12 июня: что нельзя делать на Троицу и как не попасть в бедуВидео

16:21

В Запорожской области кадыровцы заставляли бурятов мыть им ноги - офицерВидео

16:19

Лидеры Европарламента призвали на саммите 23-24 июня решить вопрос Украины в ЕвросоюзеВидео

Реклама
15:59

Угроза для всей Европы: Зеленский предупредил о рисках ядерного удара РФВидео

15:54

Один пилот спасал свою жену с "Азовстали": новые детали геройского прорыва вертолетов ВСУ на заводВидео

15:48

Украинские бойцы "поджарили" врага в поле: российская БМП сгорела с рашистамиВидео

15:34

Армия Украины освободит Северодонецк за 2-3 дня, если Запад даст дальнобойное оружие – ГайдайВидео

15:23

Они убивают простых людей: Ирина Билык высказалась о российских звездах

15:20

Накроет максимальная жара: украинцев предупредили о летней аномалии и назвали срокиВидео

15:04

Приметы на 10 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:00

Пушилина могут "убрать": Кремль устроит кровавые разборки из-за провала "ДНР" - разведкаВидео

14:56

Сожженная техника оккупантов в Украине заросла сине-желтыми цветами: потрясающие фото

14:55

В РФ заговорили о завершении войны в Украине и поставили срокиВидео

14:52

Дедлайн подвинулся: оккупанты объявили 12 июня новой "датой захвата Северодонецка" – ГайдайВидео

14:45

Кремлевские троянские кони в Белом доме: кто в США блокирует поставки вооружения Украинемнение

14:44

"Я за дружбу народов": украинка - владелица кафе Россия в Берлине отказалась менять его названиеФотоВидео

14:26

Самые вкусные малосольные огурцы за 5 минут: идеальный рецепт для каждой хозяйкиВидео

14:21

Держали 300 людей в "подвале смерти": обнародованы данные и фото палачей из ЯгодногоФото

Реклама
14:21

Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть

14:20

В Киев привезли тела защитников Мариуполя: удалось доставить 58 человек

13:59

ВСУ теряют ежедневно до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными - РезниковВидео

13:58

В панике бежали в лес: украинские десантники уничтожили десятки бурятов на ДонбассеВидео

13:46

В Мариуполе от русского снаряда вместе с семьей погибла глава "Службы по делам детей"

13:34

Наследник известного миллиардера Баффетта приехал в Киев поездом УкрзализныциВидео

13:26

Оккупанты сходят с ума на фронте: записывают видео в Tik-Tok под песни о ВСУВидео

13:23

Роман Цимбалюк. Так Лаврова еще не опускалиВидеоблоги

13:21

Не стиралками едиными: россияне украли песню Кузьмы "Мам"Видео

13:16

Польские САУ "Краб" уничтожают рашистов: в Минобороны рассказали о переданном Украине оружииВидео

13:11

ВСУ "задвухсотили" офицера оккупантов, который мечтал "устроить Бучу" по всей Украине

13:00

Гороскоп на завтра 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – завистьВидео

12:50

Война будет более жестокая: генерал-разведчик объяснил, почему Украине не стоит бить по территории РФВидео

12:37

Муж Лорак показал, как танцует и бесится их общая дочь София

12:33

Сожгли девять русских танков: офицер ВСУ рассказал о неравном победном бою под ИзюмомВидео

12:20

Потеряла мужа и сына: солистка "Лисапетного батальона" рассказала, как пережила трагедиюВидео

11:59

Виновных в оккупации юга Украины будут искать после войны - ДаниловВидео

11:47

В Чернигове премьера Джонсона "сделали" казаком Чупрыной: яркие фото

11:47

Схожая история, или Почему Словакия помогает Украине оружиеммнение

11:30

Рашисты бежали в панике: украинские артиллеристы мощно накрыли войска, которые хотели зайти с флангаФотоВидео

Реклама
11:22

"В вопросе языка мне все равно": Дорн озвучил свою позицию

11:21

"Деды" Джонни Депп и Эштон Катчер воевали: в "ЛНР" боевики опозорились с фото "ветеранов-героев"

11:03

На оккупированной части Луганщины горит база "вагнеровцев" – журналистВидео

10:57

Еще один украинский актер пополнил ряды ВСУ

10:53

Россиянам не удастся удержать Юг: бывший министр обороны Украины объяснил, почему

10:45

Германия не передаст Украине тяжелое оружие до зимы - ZeitВидео

10:25

В Харькове из-за обстрелов вспыхнули масштабные пожары: два человека погиблиФотоВидео

10:25

"Выбрал не Европу, а Украину": Роднянский оценил развод сына с россиянкой Студилиной

10:02

Польша передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники - ДудаВидео

09:42

Тарифы на коммуналку зимой не вырастут: Шмыгаль рассказал об отопительном сезонеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять